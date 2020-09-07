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علاج الشعر القصير

علاج الشعر القصير يمكن أن يكون المظهر الأقصر ممتعًا للغاية حيث يتم وصفه على وسائل التواصل الاجتماعي بشعار الشعر القصير لا تهتم يقول مصفف الشعر للنجوم وسفير الشعر العالمي لتسريحات الشعر القصير رائعة لأنها يمكن أن تختلف كثيرًا في الطول والملمس ويمكن تكييفها لتناسب جميع أشكال الوجه.

فكيف يمكنك الحفاظ على قصة شعر قصيرة ورائعة يعرف الجميع أساسيات العناية بالشعر الطويل كن لطيفًا معها وتجنب التشابك والأطراف المتقصفة فإن احتياجات الشعر القصير مختلفة تمامًا ".

علاج الشعر القصير

تفضل المزيد والمزيد من النساء تقصير شعرهن الآن وتصفيفهن في قصات طنانة أو قص عابث لطيف أو بوب غير حاد أو طويل على الرغم من أن قص الشعر يمكن أن يجعلك تشعر بأنك مختلف تمامًا وأفضل بشأن شعرك إلا أنه لا يزال يحتاج إلى الكثير من العناية عليك أن تعرف أنه من خلال وداع الأقفال الطويلة لا يمكنك التقليل من روتين العناية بالشعر شاركنا معك في وقت سابق

علاج الشعر القصير بتمشيطه بشكل أقل

لحسن الحظ لا يحتاج الشعر القصير إلى تمشيطه كثيرًا مثل الشعر الطويل كما توضح من غير المرجح أن يتشابك الشعر القصير من الشعر الطويل يكفي تمشيطه بالأصابع بشكل عام لتشكيله وتصفيفه قليلاً على أن أصابعك غالبًا ما تكون أداة أفضل من الفرشاة يقول للتصفيف استخدم أصابعك لتعطيك الشكل الذي تحتاجه للحصول على الحجم من الجذر.

علاج الشعر القصير بالفرشاة ذات الشعيرات

إذا كنت ترغب في تمرير فرشاة على شعرك يوصي الخبراء بإضافة فرشاة ذات شعيرات إلى ترسانة العناية بالشعر إذا كان الأسلوب الأكثر أناقة هو المفضل لديك فعندئذ أقترح تجفيف الشعر باستخدام فرشاة دنمان الصغيرة لإضفاء لمسة نهائية ناعمة وبأقل حجم للحصول على ملمس تجنب الفرش والتلاعب بأطراف أصابعك.

إن أولئك الذين لديهم تسريحات أقل حدة يمكن أن يهربوا من خلال زيارات أقل تكرارًا إلى صالون تصفيف الشعر إذا كان الشكل أكثر نعومة قليلاً وكان التركيز أكثر على الملمس فقم بزيارة مصففي الشعر كل من أربعة إلى سبعة أسابيع .

علاج الشعر القصير بتجنب المنتجات الساخنة

ابحثي عن تسريحة لا تتطلب مكواة فرد الشعر لا تستخدمي أدوات التصفيف بالحرارة يوميًا فالمكواة المسطحة ومكواة التجعيد وحتى التجفيف بالمجفف يمكن أن تلحق الضرر بجذع الشعر الشعر التالف غير قادر على الاحتفاظ بالألوان بالطريقة التي يمكن أن يحتفظ بها الشعر الصحي لا أكاد أن أجفف شعري بالمجفف أو أستخدم أدوات ساخنة.

علاج الشعر القصير بالقص بانتظام

قصي شعرك كل ثلاثة إلى ستة أسابيع قد يبدو التوجه إلى صالون تصفيف الشعر كل ثلاثة أسابيع مفرطًا لكن تسريحات الشعر أقصر خاصة المحاصيل الأقرب تتطلب صيانة أكثر بقليل من قصك المعتاد يعتمد هذا على حقيقة أن شعرك عادة ما ينمو حوالي نصف بوصة في الشهر أن قص شعرك هو أهم شيء يجب مراعاته يقول الشعر القصير هو كل شيء عن الحصول على قصة رائعة الحصول على البنية والطول والسمك المناسب لشكل وجهك هو المفتاح والتأكد من مراعاة اتجاه نمو الشعر وكثافته في خطوط الشعر.

يؤدي القص الأقصر إلى زيادة الحجم الطبيعي إلى أقصى حد لذلك يكمن المفتاح في العثور على منتجات لإضافة نسيج وثبات من المهم جدًا أن يكون للشعر القصير بنية لذا فإن الحصول على المنتج المناسب لأسلوبه أمر ضروري تخدم منتجات هذا الغرض تمامًا في الأساليب الأقصر الحفاظ على مظهرك من خلال منتجات التصفيف أمر أساسي أيضًا تمنحك منتجات المعجون الجاف غير اللامع للشعر الأقصر ثباتًا وملمسًا بينما بالنسبة لأنواع الشعر الأطول قليلاً يمكن أن يمنحك الموس أو المعجون الناعم ثباتًا مرنًا.

لا تنسى الاعتناء بفروة رأسك يضيف أندرو خوسيه يجب أن تمنح فروة رأسك نفس الاهتمام الذي توليه لبشرة وجهك يمكن أن يتراكم المنتج والحطام على فروة رأسك إذا لم يتم غسلها جيدًا ويمكن أن يحدث جفاف وتهيج إضافة علاج مقشر لفروة الرأس إلى يمكن أن يكون روتين العناية بالشعر القصير بمثابة علاج للوجه للشعر وتنشيط فروة الرأس .

علاج الشعر القصير بغسله كل يوم

يحتاج الشعر القصير إلى غسيل أكثر انتظامًا إذا كان هناك شيء واحد يتفق عليه الخبراء فهو أن تسريحات الشعر الأقصر تتطلب غسيلًا أكثر من الشعر الطويل هذا لأنها يمكن أن تصبح دهنية بسرعة أكبر على الرغم من أن العدد الدقيق لمرات شعرك الذي يحتاج إلى الغسيل سيعتمد على كيفية استجابة شعرك لمستوى الزيت الذي تنتجه فروة الرأس.

اشطفه بالماء البارد لمزيد من اللمعان

إذا كان شعرك القصير يبدو باهتًا بعض الشيء فجرب هذه الحيلة السريعة والبسيطة لإضافة مزيد من اللمعان في المرة القادمة التي تغسلين فيها شعرك اختتمي القليل من الماء البارد سيؤدي ذلك إلى تلطيف الضرر الناتج عن الحرارة لشعرك أثناء الاستحمام والذي يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تشقق البشرة.

علاج الشعر القصير بقناع صفار البيض

أنه في المتوسط ​​ينمو الشعر ما يقرب من ربع إلى نصف بوصة في الشهر وبينما لا يمكننا تسريع هذه العملية يمكننا التأثير على جودة خصلات الشعر التي يمكن أن تنتجها كل بصيلة هناك أشياء يمكننا القيام بها "لتحفيز نسبة أعلى من بصيلات الشعر في فروة الرأس مما يحافظ على المزيد من الشعر في مرحلة النمو ويجعل رأسك أكثر كثافة وصحة وامتلاء مما لا يثير الدهشة.

أن هذا يجعل الطريقة التي تعالج بها شعرك ضرورية لنمو الشعر الطبيعي إذا كان شعرك يتكسر قبل أن يتجاوز كتفيك فإن قناع البيض سيكون منقذك يحتوي البيض على الليسيثين والبروتين مما يقوي ويغذي ويشفى خيوطك بالإضافة إلى ذل قد يساعد محتواها العالي من الكبريت في علاج قشرة الرأس.

لعمل القناع اخلطي بيضتين مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أضف نصف كوب من الماء لتخفيف الخليط وجعله أقل لزوجة ضعي القناع مباشرة على الشعر الجاف والمفرش واتركيه لمدة تصل إلى 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

علاج الشعر القصير بزيت الخروع

زيت الخروع هو البطل المجهول لعالم الشعر قد تميل إلى التخلص من زيت جوز الهند من أجله بعد قراءة هذا أولاً وقبل كل شيء يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا للمساعدة في مكافحة التهابات فروة الرأس التي تمنع شعرك من النمو ثانيًا إنه مليء بأحماض أوميغا 6 الدهنية وفيتامين هـ والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تخترق خيوطك الجافة وتغلق جذع شعرك للاحتفاظ بالرطوبة.

يعد علاجًا رائعًا بالزيت الساخن حيث يساعد تدليك الزيت في الجذور فروة رأسك على امتصاص جميع العناصر الغذائية ويساعد على تعزيز نمو الشعر لتحصلي على علاج بالزيت الساخن دلكي فروة رأسك بالزيت ثم ضعيه حتى نهايات خصلات شعرك ضعي شعرك فوق رأسك وقومي بتغطيته بقبعة استحمام ثم قومي بتفجير خيوطك بمجفف الشعر لمدة 15 دقيقة لا تتردد في الاستحمام والشامبو والبلسم كالمعتاد ستلاحظ خيوطًا أكثر نعومة على الفور.