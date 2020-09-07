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روتين العناية بالبشرة

روتين العناية بالبشرة البشرة الرائعة ليست مجرد مسألة حمض نووي فالعادات اليومية في الواقع لها تأثير كبير على ما تراه في المرآة ولكن اعتمادًا على مراجعات المنتج التي تقرأها أو الأطباء الذين تستشيرهم هناك عدد مذهل من الآراء حول كل شيء بدءًا من كيفية الترطيب إلى كيفية حماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية في النهاية العناية ببشرتك أمر شخصي بكل بساطة إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك لفرز كل الضوضاء.

التسلسل مهم وإليك السبب فإن تطبيق منتجات العناية بالبشرة بالترتيب الصحيح يضمن حصول بشرتك على الفوائد الكاملة لكل منتج ترتيب التقديم مهم للغاية تتمثل مهمة البشرة في إبقاء الأشياء بالخارج لكن العديد من منتجات العناية بالبشرة التي نستخدمها تحتوي على مكونات نريد الحصول عليها فقط كمية صغيرة جدًا من هذه المكونات الرئيسية يمكنها اختراق الجلد حتى عندما يتم تركيبها بشكل مثالي وتطبيقها بشكل مثالي إذا لم تقم بتطبيق المنتجات بالترتيب الصحيح فلن ترى أفضل النتائج من نظام العناية بالبشرة الخاص بك.

روتين العناية بالبشرة

أي منتج يتقدم فوق ماذا تسأل تتمثل إحدى القواعد الأساسية السهلة التي يجب اتباعها في تطبيق منتجاتك من أنحف قوام إلى أسمك أو من سائل إلى كريم بشكل عام فكر من رقيقة إلى سميكة ولكنك تريد أيضًا استخدام المنتجات التي تحتوي على المكونات الأكثر أهمية للتغلغل في الجلد مثل مضادات الأكسدة في الأمصال والانتهاء بالمنتجات التي يجب وضعها فوق الجلد مثل المطريات والمرطبات في المرطبات.

نظامك النهاري روتين الصباح يدور حول الحماية من أشعة الشمس والتلوث والعناصر وفقًا للدكتور روجرز لذلك اتركي ضمادات التقشير ومنتجات العلاج.

استخدام المنظف في روتين العناية بالبشرة

في الصباح ابدئي برش وجهك بالماء الدافئ أو إذا لزم الأمر اغسلي وجهك بغسول لطيف للوجه مصمم لنوع بشرتك يختار معظم الناس تخطي التونر ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود افتراض طويل الأمد بأن معظم التونر قاسي ويهيج البشرة لحسن الحظ لم يعد هذا هو الحال بعد الآن في حين أنها لا تتقلص المسام جسديًا يمكن أن تخدم السلالة الجديدة من التونر.

أغراضًا متعددة مثل العمل كنظام توصيل لمضادات الأكسدة ومشتقات فيتامين ب وحتى أحماض التنغيم بالإضافة إلى ذلك فإن كل نوع من أنواع التونر مخصص لمشكلة جلدية مختلفة لذلك من المهم استخدام النوع المناسب لمشكلة بشرتك ومع ذلك إذا كنت قد عشت طوال حياتك دون استخدام التونر وكانت بشرتك تبدو صحية.

يتم تصنيع التونر للمساعدة في استعادة درجة الحموضة للبشرة بعد أن أصبحت أساسية جدًا من الصابون القاسي أصبحت منظفات الوجه الآن أفضل توازناً لدرجة أن التونر ليس خطوة مطلوبة بالنسبة لي ومع ذلك إذا كان لديك مسحوق حبر تحب استخدامه فلا ضرر من التمسك به.

أهمية مضادات الأكسدة في روتين العناية بالبشرة

الأمصال هي علاجات عالية التركيز وغنية بالمغذيات وتعالج مشكلات معينة لذلك من الأفضل إبقائها قريبة من الجلد قدر الإمكان هناك العديد من الأمصال المتاحة في السوق اليوم ولكن في النهار يوصي الدكتور روجرز باستخدام الأمصال المضادة للأكسدة والتي توفر مجموعة متنوعة من الفوائد من تقليل الاستجابة الالتهابية لبشرتك إلى معادلة الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية والملوثات البيئية.

روتين العناية بالبشرة باستخدام كريم العين

وفقًا لأخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة من الضروري وضع كريم للعين كل ليلة على الأقل إن لم يكن مرتين يوميًا بدءًا من العشرينات من العمر يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة وسمك جلد الجفن إن تحسين جودة الجلد في هذه المنطقة مبكرًا يضمن أن جلد الجفن لا يفقد بسهولة الترهل ومظهره الناعم لاحقًا.

للحصول على أفضل النتائج في الاتساق هو المفتاح الاستخدام المنتظم لكريم العين مع مرور الوقت سيحافظ على مرونة جلد الجفن ويمكن أن يحسن أو يمنع بعض الخطوط الدقيقة أو فقدان الكولاجين تذكر لا يوجد سحر النتائج لا تحدث بين عشية وضحاها.

يمكنك حماية الجلد الرقيق حول عينيك عن طريق اختيار كريم للعين مع عامل حماية من الشمس أو وضع كريم واق من الشمس كل يوم كما ينصح الناس أن يتذكروا ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج للحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والخطوط التي يمكن أن تتسلل حول زوايا عينيك من التحدق.

علاج بقع الوجه

يجب تطبيق الأدوية الموصوفة وعلاجات حب الشباب في أقرب مكان ممكن من الجلد لزيادة فوائدها نظرًا لاختلاف علاجات حب الشباب في المكونات النشطة تحقق من عبوة المنتج أو استشر طبيب الأمراض الجلدية لمعرفة أفضل طريقة لتطبيقه يعمل البنزويل بيروكسايد بوصفة طبية وهو مكون شائع لعلاج بقع حب الشباب من ساعة إلى ثلاث ساعات.

وفقًا لأخصائي التجميل وحب الشباب آشلي وايلي أي كريم يلامسه قبل أن يكتمل عمله من المحتمل أن يمنع المكون الفعال من العمل بشكل صحيح تذكري أن علاجات بقعة حب الشباب يمكن أن تجفف بشرتك لذا ضعيها دائمًا على المناطق التي تحتاجين إليها فقط جرب علاج حب الشباب من لاروش بوزيه مع أفضل كريم بنزويل بيروكسيد

روتين العناية بالبشرة باستخدام المرطب

الجميع يحتاج إلى مرطب حتى لو كانت بشرتك دهنية على الرغم من أن جسمك لديه نظام تزييت طبيعي خاص به يتكون من غدد تفرز الزيت أو الزهم للحفاظ على طبقة واقية ضد الظروف الخارجية القاسية والالتهابات يحتاج معظمنا إلى ترطيب إضافي بعد الخراب الذي تسببه الشمس والطقس والمواد الكيميائية القاسية تشرح الدكتورة ساندرا كوب طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة.

يوصي معظم الخبراء بأن أفضل وقت لتطبيق المرطب هو عندما يكون الجلد لا يزال رطبًا لذلك كلما أسرعت في تطبيق المصل والعلاج كلما تمكنت من الحفاظ على الترطيب الذي تشتد الحاجة إليه باستخدام المرطب إذا كنت تستخدم علاجًا لبقع حب الشباب فقد ترغب في تخطي تلك المناطق عند وضع المرطب للتأكد من أن المكونات الموجودة فيه لن تتداخل مع المكونات النشطة في علاج البقع.

روتين العناية بالبشرة عند التعرض لضوء الشمس

يجب أن يكون الواقي من الشمس هو الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة أثناء النهار إذا كنت تستخدم واقيًا من الشمس طبيعيًا أو معدنيًا والذي يعمل عن طريق منع الأشعة فوق البنفسجية جسديًا تصبح هذه الخطوة صعبة عند استخدام واقي الشمس الكيميائي يجب امتصاص واقيات الشمس الكيميائية في الجلد لتكون فعالة لذا فإن وضعها بعد المرطب سيؤخر ذلك ويعيقه .

مع ذلك إذا قمت بوضع واقي الشمس الكيميائي قبل المرطب الخاص بك فلن يعمل المرطب بشكل جيد إما لأن الجلد مغطى بمواد واقية من الشمس استخدم واقٍ من الشمس مع الزنك وتطبيقه بعد المرطب الزنك آمن وفعال ويوفر أوسع حماية ضد أشعة الشمس أما بالنسبة لأولئك الذين يحبون استخدام واقيات الشمس الكيميائية فحاول البحث عن تركيبة توفر فوائد الترطيب حتى تتمكن من الحصول على احتياجاتك اليومية من الترطيب مع حماية بشرتك.