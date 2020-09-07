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شاهد.. وضعت معقم اليدين وذهبت لإشعال شمعة وما حدث بعدها كان كارثة

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وقعت لأمريكية في تكساس ونُقلت إلى العناية المركزة في عطلة نهاية الأسبوع

شاهد.. وضعت معقم اليدين وذهبت لإشعال شمعة وما حدث بعدها كان كارثة

في حادثة غريبة، أصيبت امرأة من تكساس بحروق شديدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعد أن اشتعلت النيران في معقم اليدين الموجود على جلدها وانفجر أثناء إشعالها شمعة.

وقالت "كيت وايز" إنها وضعت أطفالها في الفراش وكانت تضيء شمعة عندما مزقت ألسنة اللهب ذراعها. ومن شدة ذعرها، قفزت الأم، ودفعت زجاجة من الكحول؛ مما تسبب في انفجار "يشبه القنبلة"، حتى تمكنت يائسة من خلع ملابسها المحترقة وإخراج ابنتها ذات الاحتياجات الخاصة وحيواناتهم الأليفة من منزلهم، بينما هرعت إحدى بناتها إلى الجيران للاتصال بخدمات الطوارئ.

وبحسب " اليوم"، نُقلت "كيت" إلى العناية المركزة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث استمرت في تلقي العلاج من حروق الدرجة الثانية والثالثة التي تغطي جسدها بالكامل.

وادعت أن الحريق اندلع بعد أن استخدمت معقم اليدين الذي اشترته لحماية نفسها وبناتها من ؛ فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وتحذر "كيت" الآن الآخرين من مخاطر استخدام معقم اليدين، الذي يحتوي على الكحول، عندما يكون قريبا جدًّا من اللهب المكشوف.

وقالت الأم لشبكة KHOU-TV التلفزيونية المحلية: "يمكن لشيء صغير مثل إضاءة شمعة أن يكون سببًا في اندلاع حريق".

وأضافت: "ومن الواضح أنه وصل إلى وجهي بالكامل. وفي غضون خمس ثوان، كان جسدي كله محترقًا بالنيران". وتابعت: "إنه شيء لا تريد أن يراه أطفالك أبدًا. لقد اشتعلت النيران على الفور، لذا أعتقد أن هذا الجزء قتلني لمجرد أنه شيء لم أرغب أبدًا في أن يمروا به".

إلى جانب الإصابات الجسدية، تركت بناتها دون منزل وفواتيرها الطبية في تصاعد؛ مما دفع صديقتها كاثرين بونستيل، إلى إنشاء صفحة على موقع GoFundMe؛ للمساعدة في جمع الأموال لدعم العائلة.

وحذر الخبراء من أن معقمات الأيدي، التي يحتوي الكثير منها على الكحول، ويمكن أن تكون قابلة للاشتعال، وعادة ما تحتوي الزجاجات على تحذير بإبقاء المنتج بعيدًا عن اللهب أو النار.

وقالت جينيفر إل روز، مديرة الاستشارات في برنامج فيرجينيا للسلامة والصحة المهنية: إن مجلة Safety and Health تنصح "بترك المطهر يُمتص بالكامل في الجلد أو يتبخر" قبل أي تلامس وثيق مع اللهب.

وأوضحت أن كحول الأيزوبروبيل سريع الاشتعال، ويمكن أن يشتعل بسهولة. وقد تشكل الأبخرة خليطًا متفجرًا مع الهواء، وتنتقل إلى مصدر النيران. ليس في الحقيقة احتراق السوائل، إنها الأبخرة التي تشتعل فيها النيران".

شاهد.. وضعت معقم اليدين وذهبت لإشعال شمعة وما حدث بعدها كان كارثة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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