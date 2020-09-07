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إعصار "هايشن" يخلّف أكثر من 50 مصابًا في اليابان

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إعصار "هايشن" يخلّف أكثر من 50 مصابًا في اليابان إعصار "هايشن" يخلّف أكثر من 50 مصابًا في اليابان
انقطعت الكهرباء بشكل مؤقت عن حوالى 475 ألف منزل

إعصار

أصيب 50 شخصًا على الأقل، وفُقِد 4 أشخاص اليوم؛ إثر إعصار "هايشن" الذي ضرب جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربي اليابان، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل وسائل النقل.

وأفادت الحصيلة التي نشرتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن 52 شخصًا أصيبوا في جزيرة كيوشو وأماكن أخرى جراء الإعصار.

في السياق ذاته، انقطع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن حوالى 475 ألف منزل بشكل رئيسي في مقاطعتي كاجوشيما وناجازاكي؛ فيما ألغيت خدمة القطارات في عدد من أنحاء اليابان.

من جهة أخرى حذّرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وموجات مد في بعض المناطق؛ داعية إلى توخي الحيطة والحذر.اليابان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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