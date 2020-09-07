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مطلع 2021.. لقاح كورونا مجاني في هذه الدولة

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مطلع 2021.. لقاح كورونا مجاني في هذه الدولة مطلع 2021.. لقاح كورونا مجاني في هذه الدولة
بعد اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركات الأدوية

مطلع 2021.. لقاح كورونا مجاني في هذه الدولة

من المقرر أن يكون الأستراليون من بين أوائل الشعوب في العالم الذين يحصلون على لقاح ضد كوفيد-19، بعد أن توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.7 مليار دولار أسترالي (1.2 مليار دولار أمريكي) مع شركات الأدوية؛ للحصول على تطعيم جماعي مجاني بدءًا من أوائل عام 2021.

وبحسب "الألمانية"، قالت الحكومة الأسترالية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد: إذا أثبتت "التجارب الواعدة نجاحها"؛ فستحصل أستراليا على 84.8 مليون جرعة لقاح من جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية شركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى ترشيح لقاح من جامعة كوينزلاند الأسترالية وشركة التكنولوجيا الحيوية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "من خلال تأمين اتفاقيات الإنتاج والإمداد؛ سيكون الأستراليون من بين الأوائل في العالم الذين يتلقون لقاحًا آمنًا وفعالًا، إذا اجتازت -أي اللقاحات- اختبارات المرحلة المتأخرة". وتابع: "لا توجد ضمانات بأن هذه اللقاحات ستثبت نجاحها؛ لكن الاتفاق يضع أستراليا على رأس قائمة الانتظار".

وستضمن الدولة توفير 3.8 مليون جرعة في وقت مبكر من يناير 2021، مع توفير باقي الجرعات تدريجيًّا على مدار العام. وسيجري توفير اللقاحين مجانًا للأستراليين، و"يجري تصنيعهما بالكامل تقريبًا في ملبورن".

وقال موريسون أيضًا إنه ملتزم بتوفير اللقاحات مبكرًا إلى دول المحيط الهادئ والشركاء الإقليميين في جنوب شرق آسيا.

وسجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، بؤرة تفشي الموجة الثانية في البلاد، اليوم الاثنين، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا -وهي أدنى زيادة في يوم واحد في الولاية منذ يونيو- وتسع وفيات بسبب كوفيد 19. ويبلغ إجمالي عدد الوفيات في الولاية حتى الآن 675، وعلى مستوى البلاد إلى 762 شخصًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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