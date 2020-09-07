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تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:44 صباحاً
ملعب ONTime - أخبار على السريع مع "شوبير" .. مران سري للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:32 صباحاً
لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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شاهد.. ما يمكن أن يحدث اذا ارتدى الناس الكمامات بشكل جماعي
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cnn arabic
الاثنين 07 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً
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