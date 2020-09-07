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غدًا.. "بلدي الرياض" يدشن المرحلة الثانية لجولاته الميدانية بنطاق البلديات الفرعية

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للوقوف على شكاوى المواطنين وحلها ومراجعة ملاحظات الجولات الماضية

غدًا..

أقر المجلس البلدي بالرياض، في جلسته الدورية التاسعة والستين، تدشين المرحلة الثانية من برنامج الجولات الميدانية للمجلس في نطاق البلديات الفرعية؛ بهدف مراجعة الملاحظات المرصودة في الجولات الماضية ونتائجها، إضافة إلى الوقوف على أبرز الشكاوى والملاحظات الجديدة الواردة من المواطنين.

وستنطلق أولى الجولات الميدانية للمجلس البلدي، في نطاق بلدية الشفا يوم غد الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ، بمشاركة وكلاء أمانة منطقة الرياض ومديري إداراتها، وممثلين لعدد من الجهات التنظيمية والخدمية؛ أبرزها (الهيئة الملكية بالرياض، وشركة الكهرباء ، وشركة المياه الوطنية، ووزارة النقل، ومرور منطقة الرياض).

وأكد رئيس المجلس خالد العريدي، أن هذه المرحلة تأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين المجلس البلدي وأمانة الرياض، التي تحرص على معالجة ملاحظات الموطنين والتجاوب الفاعل معها، وفق التنسيق والتكامل الذي يسعى له المجلس وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ معربًا عن تفاؤل أعضاء المجلس بنجاح المرحلة الثانية من الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية، متطلعين إلى تحقيق مزيد من المعالجات للملاحظات في ظل التنسيق والتعاون بين المجلس وأمانة الرياض، وكذلك شركائنا من الجهات الخدمية ذات العلاقة.

ويستقبل المجلس البلدي بالرياض ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية في بلدية الشفا، عبر الوسائل التالية: البريد الإلكتروني rmcinform@rmc.gov.sa، أو الموقع الإلكتروني https://rmc.alriyadh.gov.sa/Site/Feedback.aspx، أو عبر زيارة الحساب الرسمي للمجلس البلدي بالرياض على تويتر https://twitter.com/Riyadh_Rmc.

المجلس البلدي بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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