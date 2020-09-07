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"سمح الطبية بطبرجل" تُجري 3 عمليات "فتق إربي" للأطفال بنجاح

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الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات الصحية بالمناطق الشمالية

بالتعاون مع مستشفى طبرجل العام، وضمن الشراكة المجتمعية مع صحة الجوف، نفّذت "جمعية سمح للخدمات الطبية"، من خلال (برنامج الاستشاري المتطوع الزائر)، (٣) عمليات جراحية للأطفال عبارة عن (فتق إربي) والتي تكللت بنجاح.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نايف بن مطخان الشراري، أن هذا الإنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى الجمعيات الصحية بالمناطق الشمالية؛ معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز، ومقدمًا شكره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجمعية سمح.

وقدّم الشراري شكره لجميع الاستشاريين المتطوعين بهذا البرنامج؛ حيث وصل عدد المسجلين قرابة (100) استشاري متطوع من جميع مناطق المملكة ومن مختلف القطاعات الصحية ولجميع الداعمين لهذا البرنامج من داخل وخارج محافظة طبرجل.

يُذكر أن "جمعية سمح للخدمات الطبية" هي جمعية ناشئة حيث تم تأسيسها بتاريخ (١١/ ٤/ ١٤٤١)، وقدمت العديد من البرامج النوعية على مستوى منطقة الجوف؛ منها برنامج الهاتف الاستشاري، وبرنامج العلاج الطبيعي المنزلي، وبرنامج الاستشاري المتطوع الزائر، والعديد من البرامج المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا والنقل الإسعافي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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