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النصر يحسم صفقة الأرجنتيني "مارتينيز".. ويفاوض البلجيكي "ناينجولان"

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النصر يحسم صفقة الأرجنتيني "مارتينيز".. ويفاوض البلجيكي "ناينجولان" النصر يحسم صفقة الأرجنتيني "مارتينيز".. ويفاوض البلجيكي "ناينجولان"

النصر يحسم صفقة الأرجنتيني

حسمت إدارة نادي النصر رسمياً التعاقد مع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز الشهير بـ "بيتي"، بعد الاتفاق النهائي مع نظيرتها في نادي أتالانتا الأمريكي على كافة تفاصيل الصفقة.

و سيغادر اللاعب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين متجهاً إلى دبي عبر الخطوط الهولندية على أن يصلها مساء الثلاثاء لإنهاء باقي الترتيبات المتعلقة بانتقاله للنصر.

من جانبه أعلن عضو الشرف الذهبي بالنصر عبد العزيز بغلف أمس الأحد إتمام النادي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الأرجنتيني، جونزالو مارتينيز "بيتي"، قادما من أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وكتب بغلف، عبر حسابه على "تويتر": "الثالثة.. تمت قبل قليل رسمياً، شكراً من القلب، للحبيب الغالي، الداعم والعاشق الكبير، مارتينيز نصراوي عالمي".

وقالت المصادر إن اللاعب الأرجنتيني وقع على عقد لمدة أربع سنوات حيث بلغت قيمة الصفقة أكثر من 60 مليون ريال.

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن النصر يفاوض البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب إنتر ميلان، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، الأحد، إن ناينجولان تلقى عرضاً للانتقال إلى المملكة العربية ، عبر نادي النصر، بحسب ما ذكرته مصادر مقربة من اللاعب.


ويرتبط ناينجولان بعقد رسمي مع إنتر ميلان حتى صيف 2022، لكن مدرب الفريق أنطونيو كونتي لا يريد استمراره، مفضلاً التوقيع مع أرتورو فيدال، لاعب برشلونة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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