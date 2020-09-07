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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية

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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية
بحثا أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالرئيس دونالد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام، مؤكداً - حفظه الله - حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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