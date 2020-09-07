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"زيدان" يحصد "النخلة الذهبية" بـ"حواس" في مهرجان أفلام

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"زيدان" يحصد "النخلة الذهبية" بـ"حواس" في مهرجان أفلام السعودية "زيدان" يحصد "النخلة الذهبية" بـ"حواس" في مهرجان أفلام
حصل على ثاني أفضل فيلم من ضمن 53 عملاً متنافساً ضمن 3 مسابقات

حصد المخرج والمصور السينمائي خالد زيدان على النخلة الذهبية بمهرجان أفلام خلال مشاركته بفيلم "حواس"، الذي حصل على ثاني أفضل فيلم في المهرجان ضمن 53 فيلماً مشاركاً.


وتفصيلاً، عبر المخرج والمصور السينمائي خالد زيدان، المشارك بفيلم حواس عن سعادته بفوز فيلمه، مشيراً إلى أن المهرجان يعد منصة ثرية للالتقاء والتواصل مع أبرز صناع الأفلام والكتاب والنقاد في المملكة ودول الخليج.

وحصد زيدان العام الماضي المركز الأول بفيلم "طوق نجاة" الذي شهد حينها رواجاً واسعاً على منصات التواصل.

ويعد مهرجان أفلام السعودية الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة من المهرجانات الفريدة بالمملكة التي تهتم بالمصورين والمبدعين، حيث بلغ المشاركين في المسابقة 53 فيلماً ضمن ثلاث مسابقات، هي: مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلماً، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلماً، إضافة إلى 177 عملاً في مسابقة السيناريو غير المنفذ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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