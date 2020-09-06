بريطانيا تبحث عن مشتبه بحوادث طعن برمنجهام

★ ★ ★ ★ ★

"راب" دعا المواطنين إلى البقاء في حالة يقظة

أعلنت شرطة مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا، أنها تبحث عن مشتبه به على صلة بحوادث طعن في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، ونجم عنها مقتل رجل وإصابة سبعة بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن الحوادث وقعت في أربعة أماكن في وسط المدينة ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا (2330 بتوقيت جرينتش) واستمرت لساعتين؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه بيّن رئيس شرطة وست ميدلاندز ستيف جراهام، أن الشرطة تتعامل مع الحوادث الأربعة جميعها كسلسلة مرتبطة، وتبحث عن مشتبه به واحد، والتحريات مستمرة لتحديده ثم ملاحقته.

وذكر أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الهجمات استهدفت طائفة بعينها أو ترتبط بنشاط العصابات.

بدوره بيّن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أنه ليس لديه معلومات تشير إلى أن الحوادث متصلة بالإرهاب، لكنه دعا المواطنين إلى البقاء في حالة من اليقظة الشديدة.بريطانيا حوادث طعن