أخبار عاجلة

لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ -
ملعب ONTime - مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.. يشيد بمستوي المنافسة المحلية حاليأً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا تبحث عن مشتبه بحوادث طعن برمنجهام

Print
بريطانيا تبحث عن مشتبه بحوادث طعن برمنجهام بريطانيا تبحث عن مشتبه بحوادث طعن برمنجهام
"راب" دعا المواطنين إلى البقاء في حالة يقظة

بريطانيا تبحث عن مشتبه بحوادث طعن برمنجهام

أعلنت شرطة مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا، أنها تبحث عن مشتبه به على صلة بحوادث طعن في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، ونجم عنها مقتل رجل وإصابة سبعة بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن الحوادث وقعت في أربعة أماكن في وسط المدينة ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا (2330 بتوقيت جرينتش) واستمرت لساعتين؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه بيّن رئيس شرطة وست ميدلاندز ستيف جراهام، أن الشرطة تتعامل مع الحوادث الأربعة جميعها كسلسلة مرتبطة، وتبحث عن مشتبه به واحد، والتحريات مستمرة لتحديده ثم ملاحقته.

وذكر أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الهجمات استهدفت طائفة بعينها أو ترتبط بنشاط العصابات.

بدوره بيّن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أنه ليس لديه معلومات تشير إلى أن الحوادث متصلة بالإرهاب، لكنه دعا المواطنين إلى البقاء في حالة من اليقظة الشديدة.بريطانيا طعن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا تبحث عن مشتبه بحوادث طعن برمنجهام

بريطانيا تبحث عن مشتبه بحوادث طعن برمنجهام

الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص

الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص

إيه اللى وداها هناك؟..الدين بيقول إيه في إدانة الفتيات في حوادث التحرش والاغتصاب؟

إيه اللى وداها هناك؟..الدين بيقول إيه في إدانة الفتيات في حوادث التحرش والاغتصاب؟

3 حوادث سقوط في شلالات الروغ بـ"سلا جازان" خلال أسبوع.. ومطالبات بالتدخل

3 حوادث سقوط في شلالات الروغ بـ"سلا جازان" خلال أسبوع.. ومطالبات بالتدخل

شبكة عيون الإخبارية