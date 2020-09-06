وزارة الخارجية الاردنية تعزي بضحايا سيول السودان

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جى بي سي نيوز :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق بضحايا السيول التي اجتاحت السودان وراح ضحيتها حوالي 100 شخص وإصابة العديد وأدت إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، في تصريح صحفي، اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب السودان الشقيق في هذه الظروف الصعبة، وفي تجاوز هذه المحنة الأليمة، وقدم تعازي المملكة بالضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

--(بترا)