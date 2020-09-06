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لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt
-
الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:10 صباحاً
ملعب ONTime - مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.. يشيد بمستوي المنافسة المحلية حاليأً
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:09 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر .. مع أحمد يعقوب
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فيديو اليوم السابع
الأحد 06 سبتمبر 2020 04:20 مساءً
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