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هدير جمال تتعاون مع شركة فوج الاسترالية بعد كليب No Escape

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تعاونت شركة "فوج" للازياء الاسترالية مع الموديل و المغنية الهندية ذات الاصول اللبنانية " بهاروتار ايزك جابري " و التي اشتهرت مؤخرا بشكل واسع علي الصعيد العربي بإسم هدير جمال و ذالك للترويج لاحدث ملابسها الداخلية من خلال كليب بهاروتار الجديد والذي يحمل عنوان No Escape .. و كانت شركة فوج Vogue قد نشرت عدد من الصور عبارة عن بوسترات حملت توقيع بهار و عنوان كليب No Escape .. و ظهرت بهار في الصور ترتدي ملابس داخلية لموضة 2021 تمهيدا لطرح الكولكشن كاملا في صيف السنة المقبلة . بهار طرحت مؤخرا احد احدث اعمالها بعنوان نو اسكايب و هي كليب رومانسي من اخراج و انتاج زوجها الجديد ماثيو جينقيز و حقق للان بعد طرحه منذ اسابيع قرابة ال 170 مليون و حقق انتشارا واسعا عبر منصة الفيديوهات الامريكية فيميو كذالك بين جمهورها العربي فيما يمنع بثه علي قنوات اليوتيوب لخصوصية الملكية التابعه لتطبيق فيميو و كان اخر اعمالها كليب نهايته عذاب و الذي حقق نجاحا كبيرا كذالك عبر تطبيق فيميو الصائفه الماضية ...

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