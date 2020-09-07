هدير جمال تتعاون مع شركة فوج الاسترالية بعد كليب No Escape
فيديو كذالك بين جمهورها العربي فيما يمنع بثه علي قنوات اليوتيوب لخصوصية الملكية التابعه لتطبيق فيميو و كان اخر اعمالها كليب نهايته عذاب و الذي حقق نجاحا كبيرا كذالك عبر تطبيق فيميو الصائفه الماضية ...تعاونت شركة "فوج" للازياء الاسترالية مع الموديل و المغنية الهندية ذات الاصول اللبنانية " بهاروتار ايزك جابري " و التي اشتهرت مؤخرا بشكل واسع علي الصعيد العربي بإسم هدير جمال و ذالك للترويج لاحدث ملابسها الداخلية من خلال كليب بهاروتار الجديد والذي يحمل عنوان No Escape .. و كانت شركة فوج Vogue قد نشرت عدد من الصور عبارة عن بوسترات حملت توقيع بهار و عنوان كليب No Escape .. و ظهرت بهار في الصور ترتدي ملابس داخلية لموضة 2021 تمهيدا لطرح الكولكشن كاملا في صيف السنة المقبلة . بهار طرحت مؤخرا احد احدث اعمالها بعنوان نو اسكايب و هي كليب رومانسي من اخراج و انتاج زوجها الجديد ماثيو جينقيز و حقق للان بعد طرحه منذ اسابيع قرابة ال 170 مليون و حقق انتشارا واسعا عبر منصة الفيديوهات الامريكية فيميو