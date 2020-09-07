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احمد الهواري يحقق 140 الف مشاهدة لاغنية

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احمد الهواري يحقق 140 الف مشاهدة لاغنية احمد الهواري يحقق 140 الف مشاهدة لاغنية
تخطت اغنية " احلي صعيدي " للمغني الشعبي الصاعد محمد الهواري ال 140 الف مشاهدة و ذالك بعد طرحها بأيام علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .. و تعد الاغنية اول اغنية رسمية له بعد فترة ركود فني دام سنوات الاغنية كلمات سعد فكار و الحان محمد مصطفي و توزيع و ميكس ماستر علاء غنيم .. جدير بالذكر ان محمد الهواري قد اعلن في وقت لاحق عن تعاقده مع بهاروتار ايزك " هدير جمال " علي الانضمام لشركتها الانتاجية و التي تستعد لاطلاقها خلال الفترة المقبلة .. و كانت النجمة العالمية المراهقة شاركت للفنان الصاعد كليب له قبل فترة علي قناتها الرسمية بتطبيق بديل يوتيوب الامريكي فيميو و حقق الكليب قرابة ال 13 مليون مشاهدة - و انتشرت معلومات مغالطة حول صداقة تجمع بين بهاروتار الهندية ذا الاصول اللبنانية و مغني شاب يدعي محمد الهواري الا ان ادارة اعمالها اكدت في وقت قريب انه فنان ضمن شركتها المنتظر افتتاحها قريبا مشيرة الي انها لم تقابل " الهواري " يوما و انما تتواصل معه من خلال السوشيال

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