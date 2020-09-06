"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

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قالت: وجود قنوات "عين" واجب في كل منزل للاتجاه لها في حال وجود مشكلة بالمنصة

قالت متحدث التعليم العام بـ #وزارة_التعليم: اليوم واجهت المنصة تحديات، ومن مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية؛ لكونها منصة جديدة، وهي فرصة للتحسين المستمر مع توفير البدائل الأخرى.

وأضافت خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: نشكر أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال العملية التعليمية، ووجود قنوات "عين" واجب في كل منزل؛ للاتجاه لها في حال وجود مشكلة في الدخول لمنصة "مدرستي".

وقالت: نؤكد أن التحديات تتحسن بشكل مستمر، فنحن في مرحلة استثنائية، ونرجو تفهم الجميع ومنصة "مدرستي" حديثة، وأي مشكلة تظهر هي فرصة لمعالجتها، ونرصد كل ما يتعلق بها لمعالجة التحديات كافة، ونتطلع للوصول إلى الاستفادة الكاملة.

وتابعت: أمس اجتمع وزراء التعليم في #مجموعة_العشرين، واستمعنا للمشاركين عن حجم التحديات الكبيرة.وزارة التعليم منصة مدرستي