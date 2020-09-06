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المجلس الصحي و"هدف" يطلقان برنامجاً لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة فني ترميز طبي

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المجلس الصحي و"هدف" يطلقان برنامجاً لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة فني ترميز طبي المجلس الصحي و"هدف" يطلقان برنامجاً لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة فني ترميز طبي
لسدّ حاجة سوق العمل في المجال بالقطاع الصحي العام والخاص ومواكبة متطلبات التأمين

المجلس الصحي و

أطلق المجلس الصحي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز برنامج تأهيل وتدريب فنيي ترميز طبي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء)، وكذلك المؤهلون من (الأطباء غير الممارسين، والتمريض، والأشعة)، وذلك للعمل بالقطاع الصحي الخاص في مجال وظيفي جديد عالي المستوى.


وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أهمية تأهيل الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملة لدى المنشآت الصحية، في مسعى للمجلس لتحقيق هذه المبادرة الوطنية التي انطلقت من مبادرات رؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب مُرمّزين طبيين على مستوى المملكة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وسد حاجة سوق العمل في مجال الترميز الطبي بالقطاع الصحي العام والخاص، ومواكبة متطلبات التأمين الطبي الحالية والمستقبلية للترميز الطبي.


وبين الدكتور العازمي أن تنفيذ برنامج الترميز الطبي يأتي في إطار الجهود المشتركة بين "هدف" والمجلس، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال تقديم برامج عديدة وآليات دعم مناسبة يقدمها صندوق "هدف"، مشيراً إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً في تحديد كفاءة المرافق الصحية وخدماتها، واحتواء تكلفة الخدمات الصحية في القطاع الصحي.


من جانبه أوضح مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبو بكر، أن المرحلة الأولى تدعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين؛ الأول دعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ (400) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزيا، كيمياء، أحياء)، من خلال برنامج تدريبي مدته 12 شهراً ينفذ على مرحلتين؛ الأولى: تدريب نظري لمدة تسعة أشهر لدى أحد الجهات التدريبية المؤهلة والمرخصة، والثانية: تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب واختبار الهيئة للتخصصات الصحية لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.


وأفاد أن المسار الثاني يدعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ (100) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين، عبر برنامج تدريبي نظري مدته أربعة أشهر لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة، ويتبعه توظيف مجتازي فترة التدريب بعد اعتماد إنهائهم متطلبات البرنامج من المجلس الصحي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات بكفاءة عالية بالمؤسسات الصحية.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية المجلس الصحي السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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