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أمير الحدود الشمالية يستقبل إدارة ولاعبي نادي عرعر.. وطالبهم بالصعود لدوري المحترفين

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أمير الحدود الشمالية يستقبل إدارة ولاعبي نادي عرعر.. وطالبهم بالصعود لدوري المحترفين أمير الحدود الشمالية يستقبل إدارة ولاعبي نادي عرعر.. وطالبهم بالصعود لدوري المحترفين
ثمّن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لقطاع الرياضة والرياضيين

أمير الحدود الشمالية يستقبل إدارة ولاعبي نادي عرعر.. وطالبهم بالصعود لدوري المحترفين

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللاعبون والجهاز الإداري والفني بمناسبة صعود نادي عرعر إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وبارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لرئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم والجهاز الإداري والفني واللاعبين ومنسوبي النادي هذا الإنجاز، عاداً تأهل نادي عرعر أحد النجاحات المهمة التي ستنعكس على المنطقة وشبابها وتحقيق العديد من الألقاب وبشكل دائم، حاثًا الشركات ورجال الأعمال على دعم الأندية الرياضية بالمنطقة لمساعدتها في تحقيق أهدافها، داعيًا جماهير النادي ومحبيه في المنطقة إلى الالتفاف حول النادي، ودعم إدارته في مواصلة مسيرتها نحو المنافسة في دوري الأولى وتثبيت الحضور والتخطيط للوصول إلى دوري المحترفين خلال 4 سنوات قادمة -بمشيئة الله-.
ولفت أمير منطقة الحدود الشمالية النظر لأهمية التخطيط السليم وتنفيذ الخطط بإتقان ومثابرة لتحقيق الأهداف بأوقاتها المستهدفة، مبينًا أن نادي عرعر حقق الهدف للوصول لدوري الدرجة الأولى في الزمن المحدد بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة دون أعذار، موضحًا أن هذا النموذج الناجح يمثًل حافزًا لكافة الإدارات الحكومية والمنشآت الخاصة وغير الربحية للمنافسة على المراكز المتقدمة في مؤشرات المقارنة على مستوى المخرجات والنتائج والفوائد المحققة.
وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لحكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اهتمامها بالقطاعات التنموية كافة ومن ذلك الرياضة والرياضيين، وحرصها على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات , مؤكدًا أهمية دور الأندية الرياضية في رعاية فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم واستقطابهم وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشددًا على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد والخبرات وبناء وتفعيل الشراكات لإيجاد بيئة رياضية جاذبة ومنتجة والوصول إلى مكانة متقدمة في مشاركات النادي في الاستحقاقات والبطولات المختلفة، متطلعًا إلى صعود بقية أندية المنطقة ودخولها في منافسة شريفة وجادة من خلال خطط واضحة ودقيقة ورؤية حقيقية تشخص الواقع وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات.


وفي نهاية الاستقبال قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مكافآت مالية للاعبي وجهاز فني نادي عرعر بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المادي والمعنوي الذي أثمر عن صعود النادي للدرجة الأولى.أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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