بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط

★ ★ ★ ★ ★

دبي-الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير")- تعلن بينكيو زوي عن إطلاق أثنين من أحدث شاشات الألعاب المتطورة (XL2546K) و (XL2411K)، وهذا الجيل الجديد من شاشات أكس أل من شأنه أن يعزز راحة اللاعبين وتمتعهم بما يسمح لهم بالتركيز الكامل أثناء أوقات اللعب، حيث كان التركيز على توفير تعديلات دقيقة ومخصصة للاعبين الدافع دائمًا وراء العمل على تطوير سلسلة شاشات أكس أل لمساعدتهم على إظهار أبرز أداء أثناء اللعب. ففي عالم الألعاب الإلكترونية، اللاعبون هم النجوم الحقيقيون، وعليه يتمحور هدف بينكيو زوي على اللعب بشكل جاد.

شاشات بينكيو أي سبورتس الرأسية- تؤمن زوي أنه لا جدوى من التقنيات الحديثة ما لم تتمكن من تعزيز تجربة اللعب. وما تعلمته الشركة بمرور الوقت أن لكل لاعب تفضيلات إعدادات بصرية ومادية مختلفة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإنه قد تم تصميم كل إصدار من شاشات سلسلة أكس أل لمساعدة اللاعبين على الاستمتاع برؤية أوضح وسلاسة وراحة أكبر أثناء اللعب.

تأتي سلسلة أكس أل-كيه بقاعدة أصغر، بما يمنح للاعبين مساحة أكبر للوحة المفاتيح والفأرة دون خسارة أي قدر من ثبات حامل الشاشة. تتميز شاشات أكس أل-كيه بزوايا ضبط أكبر من أي وقت مضى بما يضمن للاعبين أفضل أداء مع شاشات مثبتة بزاوية مشاهدة مريحة ومرغوبة.

كما تأتي سلسلة شاشات أكس أل-كيه الجديدة بقوائم عرض على الشاشة جديدة كليًا والتي تمنح اللاعبين وصولًا أسرع للإعدادات المطلوبة. يتضمن التصميم الجديد لزرS-Switch عجلة تمرير بخمسة اتجاهات مما يجعل التنقل بين إعدادات العرض على الشاشة أكثر سهولة.

كما يتضح من أسمها، فإن شاشات (XL2546K) تخلف شاشات (xl2546) الأكثر شعبية من بين إصدارات بينكيو زوي، تأتي شاشات (XL2546K) بمعدل تحديث 240 هرتز وزمن استجابة 0.5 مللي ثانية مع تقنية DyAC+ وبلاك إكويليزر مع خاصية تباين الألوان بالإضافة إلى جميع المميزات الشهيرة لشاشات بينكيو زوي التي يفضلها اللاعبو

ومن ناحية أخرى، تأتي شاشات (XL2411K) بمعدل تحديث 144 هرتز وزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وترقية في تقنية DyAc التي تجعل الشاشة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.