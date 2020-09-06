أخبار عاجلة

Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ -
ملعب ONTime - مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.. يشيد بمستوي المنافسة المحلية حاليأً -
جمهور التالتة - ك. شوقي غريب: أتمنى عودة مؤمن زكريا للملاعب مرة أخرى -
فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

Print
هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات
يهدف إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتجات الصناعات التقليدية

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

أطلقت هيئة التراث بالتعاون مع منصة "مهارات Google" مشروع برنامج تدريبي "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين" عن بعد والموجهة للحرفيين والحرفيات في مناطق المملكة، حيث يقدم المشروع محتوى تدريبياً للحرفيين عبر الإنترنت وتسويق أعمالهم رقمياً.
ويهدف برنامج التسويق الرقمي المخصص للحرف اليدوية إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتجات الصناعات التقليدية والحرفية، خاصة في ظل جائحة كورونا COVID-19 التي حالت دون إقامة المهرجانات والمعارض والمناسبات الشعبية، التي تمثل منصة لتقديم الأعمال الحرفية، وتسويقها، وتوفير قنوات بيع مضمونه لمنتوجاتها، إضافة إلى لتعليم أساسيات التسويق الرقمي والتعريف بالحرف وأساسياتها وكيفية تسويق مخرجها النهائي، وإبراز نقاط قوته التسويقية على يد نخبة من المدربين الحرفيين.
يذكر أن البرنامج التسويقي الذي يمتد لستة أشهر يقدم مجاناً من قبل هيئة التراث ومنصة "مهارات Google"، ويستهدف 2000 حرفي وحرفية، ويتضمن دورات مهارية عن العمل الحرفي وتقنياته وأدواته نظرياً وعملياً، والتعريف بالحرف اليدوية والحرفيين، والمحتوى الفني والمهاري للحرفة، والتسويق الرقمي للمنتجات الحرفية، ويشتمل على عدة مراحل، بداية بتصميم البرامج ثم الإعلان للاشتراك والتسجيل، والتدريب ومتابعة المخرجات النهائية له؛ ضمن خطة هيئة التراث للنهوض بالقطاع التراثي والعمل الحرفي، ودعم العاملين فيه وتشجيعهم، وتوفير المساحة لتطويره والاستثمار فيه.
واختيرت منصة "مهارات من Google" لتقديم البرامج لعدة اعتبارات، أهمها دعمها اللغة العربية، وسهولة استخدام المنصة للجميع.
وأطلقت شركة Google تلك المبادرة دعماً للمتحدثين باللغة العربية، وتحديداً النساء والشباب منهم، للتقدم في حياتهم المهنية ومساعدتهم في تنمية أعمالهم. كما توفر منصتها "مهارات" دورات تدريب ذاتية للمهارات الرقمية للجميع من الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل وللشركات أيضاً، بالإضافة لاحتواء المنصة على أكثر من 100 درس يتناول 26 موضوعاً مختلفاً عن التسويق الرقمي من ضمنه التسويق عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والفيديو والتجارة الإلكترونية.هيئة التراث مهارات التسويق الرقمي للحرفيين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

شبكة عيون الإخبارية