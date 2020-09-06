أخبار عاجلة

Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ -
ملعب ONTime - مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.. يشيد بمستوي المنافسة المحلية حاليأً -
جمهور التالتة - ك. شوقي غريب: أتمنى عودة مؤمن زكريا للملاعب مرة أخرى -
فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

Print
يستهدف تسويق إنتاج مزارع تربة من التمور وإبراز مشاركات المزارعين

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

شهد مهرجان التمور الثالث بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة زيارة ما يزيد عن 41 ألف زائر ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، التي تنتج مختلف أصناف التمور، إضافة لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن ناصر البدري أن المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر، سجل أرقاماً قياسية من مرتاديه عبر تقديم العديد من الفعاليات والمسابقات والأمسيات الشعرية، إلى جانب أركان خاصة تبرز دور محافظة تربة ومكانتها التاريخية عبر العصور، إضافة لتقديم فقرات خاصة للأطفال.


وأشار إلى أن معرض المنتجات الحرفية التقليدية الذي يعـد شريان المهرجان في نسخته الحالية تميز بتعريف الزائرين بالأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً إلى استمرار المهرجان طيلة فعالياته بإقامة المناشط الثقافية المتنوعة كالمحاضرات والندوات الزراعية التي تبرز أهمية شجرة النخيل وارتباطها بالعادات والتقاليد وبحياة السعوديين على مدى العصور.
وأكد أن المهرجان يستهدف تسويق إنتاج مزارع محافظة تربة من التمور وإبراز مشاركات المزارعين وأصحاب الأعمال والمهتمين بالتمور.

مهرجان التمور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

شبكة عيون الإخبارية