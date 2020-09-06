مركز فيشر لتجربة العملاء يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه

★ ★ ★ ★ ★

خاضت أول صالة عرض "فيشر سنتر" مسيرةً مميزة منذ أن أطلقتها "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنطقة في الشارع رقم 8 بمنطقة المصفّح الصناعية (إم-6) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة- صندوق بريد 261738- جانب الأهلية للصرافة، بتاريخ 4 سبتمبر 2019. وافتُتحت الصالة بحضور السيد فلوريان بيركينماير، رئيس مجلس إدارة قسم أنظمة التركيب والمدير المُنتدب لشؤون التطوير وإدارة المنتجات؛ والسيد مايكل جيزبوهل، المدير المُنتدب لشؤون المبيعات والتسويق؛ والسيد جايانتا موكيرجي، المدير المُنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا.

خاضت أول صالة عرض "فيشر سنتر" مسيرةً مميزة منذ أن أطلقتها "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنطقة في الشارع رقم 8 بمنطقة المصفّح الصناعية (إم-6) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة- صندوق بريد 261738- جانب الأهلية للصرافة، بتاريخ 4 سبتمبر 2019. وافتُتحت الصالة بحضور السيد فلوريان بيركينماير، رئيس مجلس إدارة قسم أنظمة التركيب والمدير المُنتدب لشؤون التطوير وإدارة المنتجات؛ والسيد مايكل جيزبوهل، المدير المُنتدب لشؤون المبيعات والتسويق؛ والسيد جايانتا موكيرجي، المدير المُنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا.

يأتي إطلاق صالة عرض "فيشر سنتر" في إطار خطّة توسُّع استراتيجي رئيسية لشركة "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا مع أخذ التوجهات الحالية للسوق بعين الاعتبار. ومن خلال إعادة التأكيد على التزام علامتنا التجارية بتزويد عملائنا بخدمة متميزة، واستناداً إلى هذا النجاح، تخطط الشركة لافتتاح العديد من الصالات الأخرى في إمارتَي دبي والشارقة.

يأتي إطلاق صالة عرض "فيشر سنتر" في إطار خطّة توسُّع استراتيجي رئيسية لشركة "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا مع أخذ التوجهات الحالية للسوق بعين الاعتبار. ومن خلال إعادة التأكيد على التزام علامتنا التجارية بتزويد عملائنا بخدمة متميزة، واستناداً إلى هذا النجاح، تخطط الشركة لافتتاح العديد من الصالات الأخرى في إمارتَي دبي والشارقة.