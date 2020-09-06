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مركز فيشر لتجربة العملاء يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه

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مركز فيشر لتجربة العملاء يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه مركز فيشر لتجربة العملاء يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه
خاضت أول صالة عرض "فيشر سنتر" مسيرةً مميزة منذ أن أطلقتها "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنطقة في الشارع رقم 8 بمنطقة المصفّح الصناعية (إم-6) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة- صندوق بريد 261738- جانب الأهلية للصرافة، بتاريخ 4 سبتمبر 2019. وافتُتحت الصالة بحضور السيد فلوريان بيركينماير، رئيس مجلس إدارة قسم أنظمة التركيب والمدير المُنتدب لشؤون التطوير وإدارة المنتجات؛ والسيد مايكل جيزبوهل، المدير المُنتدب لشؤون المبيعات والتسويق؛ والسيد جايانتا موكيرجي، المدير المُنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا.
 
يأتي إطلاق صالة عرض "فيشر سنتر" في إطار خطّة توسُّع استراتيجي رئيسية لشركة "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا مع أخذ التوجهات الحالية للسوق بعين الاعتبار. ومن خلال إعادة التأكيد على التزام علامتنا التجارية بتزويد عملائنا بخدمة متميزة، واستناداً إلى هذا النجاح، تخطط الشركة لافتتاح العديد من الصالات الأخرى في إمارتَي دبي والشارقة.
 
وتفتح صالة عرض "فيشر سنتر" أبوظبي أبوابها خلال جميع أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً. وستكون بمثابة صالة عرضٍ متكاملة، حيث يُمكن للعملاء كافةً تجربة كامل مجموعة منتجات وخدمات "فيشر" بشكل مباشر والحصول على مساعدةً من قِبَلِ موظّفينا الذين يتمتعون بخبرات تقنية مناسبة لتزويدهم بنصائح اختصاصية لتحديد المنتج الأمثل لتطبيقاتهم. ويعد هذا المفهوم مغيراً لقواعد اللعبة بالنسبة للعلامة التجارية، بحيث يحظى باستجابة جيدة وتقدير من قبل العملاء من المتعاملين بالتجزئة والشركات على حد سواء. وتتمتع الصالة بإمكانية التوصيل المباشر للعملاء من مستودع "فيشر" المركزي خلال اليوم التالي.

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