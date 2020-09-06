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رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشّن هوية الديوان الجديدة

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تزامناً مع صدور المرسوم الملكي وإقرار مُسماه الجديد

رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشّن هوية الديوان الجديدة

دشّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، الهوية الجديدة للديوان، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود بمقر الديوان في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية (عن بُعد).
وأوضح الدكتور العنقري أن هذا التدشين للهوية الجديدة يأتي مُتزامناً مع صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان، وإقرار مُسماه الجديد، الذي يُجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في تطوير الأجهزة الرقابية، وتأكيداً لأهمية ما تقوم به من مهام وأدوار واختصاصات.


وبيّن رئيس الديوان العام للمحاسبة أن برنامج التدشين تضمّن إطلاق الشعار الجديد للديوان، والذي يرمز إلى "التكامل"، مؤكداً عزم الديوان على تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة التي يحدثها الديوان، تحقيقاً للصالح العام.


ونوّه بالنقلات النوعية المعاصرة التي حققها الديوان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.


وأكد رئيس الديوان العام للمحاسبة أن التعديلات التي تمت بموجب المرسوم الملكي على مسمى الديوان ونظامه، وإطلاق الهوية الجديدة للديوان سيكون لها الأثر الإيجابي -بإذن الله- في الارتقاء بمستوى الأداء المهني للديوان إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشّن هوية الديوان الجديدة

رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشّن هوية الديوان الجديدة

الديوان العام للمحاسبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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