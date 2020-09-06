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روايتها تقشعر لها الأبدان ومكالمة للستر.. داعية تركي شهير يعتدي جنسيًا على طفلة

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روايتها تقشعر لها الأبدان ومكالمة للستر.. داعية تركي شهير يعتدي جنسيًا على طفلة روايتها تقشعر لها الأبدان ومكالمة للستر.. داعية تركي شهير يعتدي جنسيًا على طفلة
جرى ضبطه ومطالبات بسجنه 55عامًا.. من طريقة "أوشاكي" لعلاقاته بكبار المسؤولين

روايتها تقشعر لها الأبدان ومكالمة للستر.. داعية تركي شهير يعتدي جنسيًا على طفلة

طالبت النيابة العامة في تركيا بتوقيع عقوبة السجن 55 عامًا، في حق شيخ طريقة "أوشاكي" الصوفية فاتح نور الله، بتهمة الاستغلال والاعتداء الجنسي على طفلة (12 عامًا) .

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض "فاتح نور الله"، الأسبوع الماضي، بعد بلاغ من أسرة طفلة في بلدة أكيازي التابعة ولاية سكاريا.

ووفقاً لجريدة الزمان التركية ، فإن النيابة العامة تتوقع توقيع عقوبة السجن من 15 عامًا وحتى 55 عامًا وشهرًا واحدًا و15 يومًا على الجاني بتهم "الاستغلال الجنسي للأطفال بشكل متكرر" و"حرمان الأطفال من الحرية لأغراض جنسية".

العقوبات انقسمت إلى 15 عامًا وحتى 40 عامًا وشهرًا واحدًا و15 يومًا عن تهمة "الاعتماد الجنسي على الأطفال" و3 أعوام وحتى 15 عامًا عن تهمة "حرمان الأطفال من الحرية لأغراض جنسية".

الطفلة وصفت ما تعرضت له وصفًا تقشعر له الأبدان ؛ حيث قالت إن شيخ ما يسمى بطريقة "أوشاكي" كان يقبلها باستمرار من فمها، مضيفة: "نزع عني ملابسي حتى ركبتي، ولمس بيديه الجزء الأمامي من جسمي، وكان يتحسس هذه المنطقة، واستمر ذلك لمدة 5 دقائق. وطلب من أن أفعل له نفس الشيء".

وكانت السلطات التركية فرضت حظر الوصول إلى جميع الأخبار المتعلقة بحادثة اعتداء الشيخ المزعوم على الطفلة بعد تركيز الرأي العام على علاقاته مع كبار المسؤولين وانتشار صور له معهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، ظهرت مكالمات هاتفية للشيخ المزعوم مع والد الضحية يطالبه فيها بالتستر على الواقعة.تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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