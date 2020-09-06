أخبار عاجلة

جمهور التالتة - ك. شوقي غريب: أتمنى عودة مؤمن زكريا للملاعب مرة أخرى -
فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر -
د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة. -
د. عبد الهادي مصباح يوضح مخاطر اتباع وتناول الفيتامينات والانظمة الغذائية عن طريق السوشيال ميديا -
آخر النهار| رسالة تامر أمين في عيد الفلّاح: مقدرين دورك والجلبية دي هي اللي بتأكلنا -
باب الخلق| الحلقة الكاملة ليوم 4 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جامعة شقراء" تنتقل لمبناها الجديد.. 5 طوابق تستوعب 600 موظف

Print
ضمن مساحة إجمالية تتجاوز 127 ألف م2 بتكلفة 135 مليون ريال

تصوير : محمد الطويل

انتقلت جامعة شقراء مع بداية هذا العام الجامعي إلى مباني إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية غرب محافظة شقراء، والذي شيد بأعلى وأفضل المواصفات الفنية .

ويقع المشروع ضمن نطاق المدينة الجامعية غرب محافظة شقراء على طريق شقراء الدوادمي، وتبلغ تكلفة المشروع 135 مليون ريال ضمن مساحة إجمالية تتجاوز 127 ألف م2، إذ يتألف المبنى من 5 طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 43 ألف م2، تستوعب ما يزيد على 600 موظف .

وروعي في تصميم المبنى أن يكون متماشياً مع أفضل المواصفات الفنية من خلال تنفيذ واجهات زجاجية تعمل على توفير الإضاءة الطبيعية للمبنى، إضافة إلى تكسية واجهات المبنى الخارجية بالرخام الطبيعي مع بهو رئيس داخلي شيد بتصاميم فنية جميلة .

ووثقت عدسة المصور محمد الطويل الطائرة والصور روعة المبنى وضخامة المشروع .

من جانبه ثمّن رئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري باسمه واسم منسوبي ومجتمع الجامعة لأمير منطقة الرياض حرصه ورعايته للجامعة وتوجيهاته في سرعة تنفيذ المشروعات لتستفيد منها الجامعة، شاكراً وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على اهتمامه وحرصه على إنجاز هذه المشروعات التي تعدها وزارة التعليم من أساسيات تحسين البيئة الأكاديمية، ورافداً ودافعاً للهيئة التعليمية لترتقي بالنتائج الإيجابية التي تتطلع إليها الجامعات .

وتمنى الأسمري أن تساعد هذه المدن والكليات الجامعية المنتشرة في محافظات النطاق الأكاديمي للجامعة في تحقيق حاجات الطلاب والطالبات العلمية، وتكون دافعاً لبذل المزيد من التحصيل العلمي.

جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد بالفيديو.. ضحية "اللص الصحي" يكشف لـ"سبق" حجم المسروقات

شاهد بالفيديو.. ضحية "اللص الصحي" يكشف لـ"سبق" حجم المسروقات

لبنان.. اشتباك مسلح فى منطقة الطريق الجديدة ببيروت .. بالفيديو

لبنان.. اشتباك مسلح فى منطقة الطريق الجديدة ببيروت .. بالفيديو

بالفيديو.. موقف مُربِك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة

بالفيديو.. موقف مُربِك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة

بالفيديو.. "علي المري": السعودية تعيش أبهى عصورها في التقدُّم والرقي والمحافظة على مكتسبات الناس وكرامتهم

بالفيديو.. "علي المري": السعودية تعيش أبهى عصورها في التقدُّم والرقي والمحافظة على مكتسبات الناس وكرامتهم

شبكة عيون الإخبارية