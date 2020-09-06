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جدة.. إغلاق 235 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية

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جدة.. إغلاق 235 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية جدة.. إغلاق 235 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية
خلال جولات نفذها مراقبو الأمانة على نطاق 19 بلدية فرعية

جدة.. إغلاق 235 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية

أسفرت جولات أمانة محافظة جدة الرقابية الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية عن إغلاق 235 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية، والتي شملت جميع الأنشطة التجارية .
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسط حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص .
ودعا وكيل الأمين للبلديات الفرعية لتعاون سكان محافظة جدة إلى التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة .أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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