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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس
"الخارجية" عبّرت عن تضامن معها في التصدي لمحاولة استهداف أمنها

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وقدمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحية وللجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.
وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي.المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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