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بالصور.. تعرّف على "صخرة تبوك" العجيبة وقصتها مع التاريخ

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بالصور.. تعرّف على "صخرة تبوك" العجيبة وقصتها مع التاريخ بالصور.. تعرّف على "صخرة تبوك" العجيبة وقصتها مع التاريخ
روايات متعددة عن سبب الانشطار

بالصور.. تعرّف على

يوجد حول العالم آلاف من الصخور ذات الأشكال الغريبة والمذهلة والتي ربما لا تتكرر، وتوجد في المملكة العربية صخرة عجيبة للغاية توجد في شمال المملكة؛ وتحديدًا في منطقة تبوك، وهي صخرة مشطورة نصفين بفعل عوامل الزمن توجد غرب منطقة جبل النصلة جنوب محافظة تيماء، وطولها تقريبًا 8 أمتار، وتختلف القواعد؛ فهناك الصغيرة في الجهة اليسرى والكبيرة في الجهة اليمنى، وبها عدد من الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية التي ترجع إلى ما يقارب 3000 عام؛ منها صور لحيوانات وطيور وزواحف متعددة الأشكال.

وتناول الكثيرون من المهتمين بالآثار والنواحي الجيولوجية، أسباب انشطار الصخرة بهذا الشكل غير المسبوق، ومقدمي روايات كثيرة عن نشأتها وتاريخها وحاضرها؛ فمنهم من يرى سبب هذا الانشطار هو البرق والصواعق، وآخرون يؤكدون أنها بسبب المعادن الموجود، وفريق ثالث يذهب بعيدًا ويقول إنها "الصخرة التي خرجت منها الناقة"، ويطلق عليها أهل المنطقة "حصاة النصلة".

ومن الأمور المثيرة وجود صخرتين ترتكزان على دعائم صخرية صغيرة مقارنة بحجمها، صخرة منهما ملساء والأخرى متعرجة يمكن تسلقها بسهولة.

تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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