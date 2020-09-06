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513 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و619 في الكويت

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513 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و619 في الكويت 513 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و619 في الكويت
صحة أبو ظبي: مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73.984

513 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و619 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73.984 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66.095 حالة.

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الكويت سجلت السلطات الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية، 619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89.582 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 544 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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