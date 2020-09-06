السفير السعودي في أوكرانيا يشهد مراسم تصدير شحنة 60 ألف طن قمح "سالك"

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لتغطية احتياج المملكة من القمح وتصل ميناء جدة منتصف الشهر الجاري

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، أمس السبت 5 سبتمبر 2020، مراسم توديع أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتنيتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال "المسهر" خلال لقائه في وسائل إعلام أوكرانية: بهذه المناسبة، فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي رسم حاضرًا مجيدًا، ومستقبلًا واعدًا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030.

وأضاف "المسهر" أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين؛ معربًا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة شركة "سالك" وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الجهود المبذولة والمضيّ قُدُمًا نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد عمدت شركة سالك كأكبر مستثمر سعودي خارجي بتوريد كمية 60 ألف طن من القمح عالي الجودة، في إطار تغطية احتياج السعودية من القمح وسوف تصل إلى ميناء جدة الإسلامي منتصف الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة باستراتيجية تركّز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية.

وكانت شركة "سالك" قد استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة، ونجحت في دمجهما بحلول نهاية عام 2018 تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز؛ إذ تُعد من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا؛ حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر