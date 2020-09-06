سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من "هايشين": تقيّدوا بالتعليمات

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دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلطات في كوريا

حذّرت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين، من إعصار هايشين ودعتهم إلى الحيطة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نظراً للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #كوريا، أخذ الحيطة والحذر والتقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

ورفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة، وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع اقتراب إعصار "هايشين" من الأراضي الكورية.

وأوضح المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنه رفع درجة التحذير من الأعاصير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ورفع حالة التأهب لمواجهة الطوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً اليوم حسب التوقيت المحلي.

ويتحرك إعصار هايشين، وهو العاشر لهذا الموسم، في اتجاه الشمال / الشمال-الشرقي بسرعة 22 كيلومتراً في الساعة، في المياه على بُعد 290 كيلومتراً جنوب شرقي محافظة أوكيناوا اليابانية، في الساعة 9:00 صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" في اليابان، صباح الإثنين، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان المقر قد أصدر أمس الدرجة الثانية بشأن الأعاصير، والمستوى الأول من حالة التأهب بدءاً من الساعة 11:00 صباح السبت.

يُشار إلى أن نظام التحذير من الأعاصير يتكون من 4 درجات، كما يحتوي نظام حالة التأهب على 3 مستويات.سفارة المملكة العربية السعودية كوريا الجنوبية