أخبار عاجلة

جمهور التالتة - ك. شوقي غريب: أتمنى عودة مؤمن زكريا للملاعب مرة أخرى -
فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر -
د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة. -
د. عبد الهادي مصباح يوضح مخاطر اتباع وتناول الفيتامينات والانظمة الغذائية عن طريق السوشيال ميديا -
آخر النهار| رسالة تامر أمين في عيد الفلّاح: مقدرين دورك والجلبية دي هي اللي بتأكلنا -
باب الخلق| الحلقة الكاملة ليوم 4 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من "هايشين": تقيّدوا بالتعليمات

Print
سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من "هايشين": تقيّدوا بالتعليمات سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من "هايشين": تقيّدوا بالتعليمات
دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلطات في كوريا

سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من

حذّرت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين، من إعصار هايشين ودعتهم إلى الحيطة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نظراً للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #كوريا، أخذ الحيطة والحذر والتقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

ورفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة، وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع اقتراب إعصار "هايشين" من الأراضي الكورية.

وأوضح المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنه رفع درجة التحذير من الأعاصير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ورفع حالة التأهب لمواجهة الطوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً اليوم حسب التوقيت المحلي.

ويتحرك إعصار هايشين، وهو العاشر لهذا الموسم، في اتجاه الشمال / الشمال-الشرقي بسرعة 22 كيلومتراً في الساعة، في المياه على بُعد 290 كيلومتراً جنوب شرقي محافظة أوكيناوا اليابانية، في الساعة 9:00 صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" في اليابان، صباح الإثنين، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان المقر قد أصدر أمس الدرجة الثانية بشأن الأعاصير، والمستوى الأول من حالة التأهب بدءاً من الساعة 11:00 صباح السبت.

يُشار إلى أن نظام التحذير من الأعاصير يتكون من 4 درجات، كما يحتوي نظام حالة التأهب على 3 مستويات.سفارة المملكة العربية كوريا الجنوبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

شبكة عيون الإخبارية