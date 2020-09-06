أخبار عاجلة

جمهور التالتة - ك. شوقي غريب: أتمنى عودة مؤمن زكريا للملاعب مرة أخرى -
فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر -
د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة. -
د. عبد الهادي مصباح يوضح مخاطر اتباع وتناول الفيتامينات والانظمة الغذائية عن طريق السوشيال ميديا -
آخر النهار| رسالة تامر أمين في عيد الفلّاح: مقدرين دورك والجلبية دي هي اللي بتأكلنا -
باب الخلق| الحلقة الكاملة ليوم 4 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 43 محلية و24 حالة شفاء

Print
الاردن : 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 43 محلية و24 حالة شفاء الاردن : 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 43 محلية و24 حالة شفاء

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 43 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 2353 حالة.

وتوزعت الحالات المحلية بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، كما يلي؛ 22 في العاصمة (منها 15 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و7 حالات تحت الاستقصاء)، و14 حالة في البلقاء مخالطة، و6 حالات في محافظة إربد مخالطة، وحالة في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات خارجية، 8 منها لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر بمنطقة البحر الميت، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قدم عبر مركز حدود العمري.

وبين الموجز تسجيل 24 حالة شفاء (23 في مستشفى الأمير حمزة، و1 في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت).

كما تم إجراء 9268 فحصاً مخبرياً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 882473 فحصا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حركة أمل الشيعية اللبنانية تندد بالعقوبات الأمريكية على أحد أعضائها

حركة أمل الشيعية اللبنانية تندد بالعقوبات الأمريكية على أحد أعضائها

شروط أردنية على سوريا لفتح معبر جابر

شروط أردنية على سوريا لفتح معبر جابر

وزارة العمل والقوات المسلحة تعلنان تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم

وزارة العمل والقوات المسلحة تعلنان تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم

مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل خدمة العلم 12 ظهرا في رئاسة الوزراء

مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل خدمة العلم 12 ظهرا في رئاسة الوزراء

شبكة عيون الإخبارية