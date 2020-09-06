بعد انتهاء الأعمال التطويرية.. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام

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عقب أن جرى التأكد من سلامة الطريق وتطبيق جميع أنظمة السلامة المرورية فيه

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام، بالتنسيق مع مرور المنطقة، بعد الانتهاء من جميع الأعمال التطويرية له.

وبدأ سريان الحركة المرورية في الطريق بعد التأكد من سلامة الطريق وتطبيق جميع أنظمة السلامة المرورية فيه، إضافة إلى اطّلاع مرور المنطقة على الطريق، وأنظمة السلامة المرورية المنفذة فيه.

وجرى بدء أعمال تطوير الطريق في شهر يونيو الماضي خلال أربع مراحل بطول إجمالي 8900 متر طولي بالاتجاهين، تضمنت إزالة كامل طبقات الرصف، ونقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات، وإعادة الدهانات، وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

ووضعت الأمانة خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية من خلال إغلاق الطريق، وتحويل مساره في أثناء الصيانة، والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، والعمل وفق الجداول الزمنية المُعدة له، والالتزام بالجودة في العمل، حيث يعد طريق الأمير نايف من أهم الطرق الشريانية والمحورية في حاضرة الدمام، يربط شمالها بجنوبها بطول 11 كيلو متراً بكلا المسارين؛ ويخدم الطريق عدداً كبيراً من سكان حاضرة الدمام.أمانة المنطقة الشرقية