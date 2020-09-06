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الإمارات.. علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا

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الإمارات.. علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا الإمارات.. علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا
كان وضعه الصحي في حالة حرجة للغاية بسبب وجود التهابات في أعضاء الجسم

الإمارات.. علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا

أعلنت الإمارات، مساء أمس السبت، عن شفاء أول طفل في العالم كان يعاني من متلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن ؛ وذلك بعد تلقيه العلاج في مستشفى الجليلة بدبي.

وأفاد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، حسبما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، بعلاج وشفاء أول حالة في العالم لمتلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس كورونا، وهي لطفل مواطن يدعى عبدالعزيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الحالات تعتبر نادرة جدًّا، وأوضحت أنه "تم تطبيق العلاج بطريقة مبتكرة قام بها أطباء المستشفى، وجارٍ تسجيلها في المجلات العلمية المحكمة ليستفيد منها الأطباء حول العالم".

ووفق " اليوم" قال رئيس قسم الأمراض المعدية والالتهابات، وليد أبو حمور: إن الطفل أُدخل إلى مستشفى الجليلة، وكان وضعه الصحي في حالة حرجة للغاية بسبب وجود التهابات في أعضاء الجسم كافة، وقد أصبح المرض مستعصيًا ومقاومًا لكل العلاجات المتعارف عليها.

وأضاف أبو حمور: "وهنا فكرنا في عمل تبديل لبلازما الطفل، وخلال أسبوعين بدأ الطفل يستجيب تدريجيًّا للعلاج الجديد إضافة للعلاج الطبيعي.. وقد تعافى الطفل الآن".الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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