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لجنة الأوبئة : عدد الموجودين في العناية الحثيثة بالاردن هو الأكبر منذ بدء الجائحة

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لجنة الأوبئة : عدد الموجودين في العناية الحثيثة بالاردن هو الأكبر منذ بدء الجائحة لجنة الأوبئة : عدد الموجودين في العناية الحثيثة بالاردن هو الأكبر منذ بدء الجائحة

جى بي سي نيوز :- قال مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبدالرزاق الخشمان، السبت، إن 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد، حالتهم "خطرة جدا"، وهم موصولون حاليا بأجهزة التنفس الاصطناعي "3 منهم يعانون من فشل كلوي".

الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات : إنّ عدد المقيمين في العناية الحثيثة هو الأكبر منذ بدء انتشار في الأردن.

وأضاف عبيدات، أن إحدى الحالات الـ 3 الموجودة في العناية الحثيثة في "حاجة ماسة" إلى غسيل الكلى ، وفق المملكة .

وكان الخشمان بين : أن "خمس حالات خطرة جدا موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، ووضعهم الصحي حرج"، "3 حالات منهم يبلغون من العمر (34، 40، 50 عاما)، ولم يكونوا يعانون من أمراض مصاحبة، وليس لديهم سجل مرضي سابق، وتم إدخالهم إلى المستشفى في حالة جيدة، ثم بدأت تظهر عليهم مضاعفات خطرة، والتهاب رئوي حاد، وبالتالي أصيبوا بفشل كلوي، مما اضطر المستشفى إلى إجراء غسيل كلى لهم".

وأكد الناطق باسم لجنة الأوبئة، أن أعراض الجسم المناعية تكون ناتجة عن نقص الأوكسجين في الجسم، ويؤثر على القلب والكلى والدماغ، وقد تسبب فشلا كلويا وتجلطات.

عبيدات، أوضح أن الأردن استمد خبرات جديدة لعلاج الفيروس، مشيرا إلى أهمية استخدام "مميعات، وكورتيزون" لبعض الحالات.

جي بي سي نيوز

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