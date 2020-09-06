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30 ألف متدرب بمركز الحي المتعلم الثالث بمكة

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30 ألف متدرب بمركز الحي المتعلم الثالث بمكة 30 ألف متدرب بمركز الحي المتعلم الثالث بمكة
تستهدف تأهيل الكوادر وفقًا لرؤية 2030

30 ألف متدرب بمركز الحي المتعلم الثالث بمكة

أطلقت وزارة التعليم مبادرة التعلم مدى الحياة ممثلة في (مركز الحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة)، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 كأحد البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية لتأهيل الكوادر السعودية، بما يتناسب مع المتطلبات القادمة؛ وذلك لتحقيق رؤية السعودية 2030 في توفير بيئة تعليمية مناسبة، تتيح للمتعلم الاستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم.

وقال قائد مركز الحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة، الدكتور حسن الشريف، إن المبادرة الوطنية "برامج مركز الحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة" تستهدف أفراد المجتمع "إناثًا وذكورًا" في مختلف الفئات العمرية، وهي فرصة للتعلم وتطوير المهارات المهنية والعملية والثقافية والاجتماعية، والعمل على إكساب أفراد المجتمع اهتمامات متنوعة، وأدوات تجعل الفرد قادرًا على التكيف والاستفادة من التطورات المتسارعة للمعلومات، بما يعود بالفائدة على المجتمع بأكمله.

وأوضح "الشريف" أن مركز الحي المتعلم الثالث بمكة المكرمة تابع لوزارة التعليم، وحاصل على المركز الأول على مستوى وزارة التعليم في الدورات التدريبية لهذا العام، وقدم ما يقارب 40 دورة تدريبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وما زال مستمرًّا في تقديم الدورات التدريبية.

كما قدم المركز ما يقارب 120 ساعة تدريبية متنوعة، وقام بتدريب أكثر من 30 ألف متدرب، وشارك في التدريب صحفيون من صحف محلية عدة، وأعضاء هيئة تدريس من جامعات عدة بالسعودية، ومسؤولون من مختلف الوزارات، إضافة إلى مشاركة لاعبين سابقين، ومدربين معتمدين.مركز الحي المتعلم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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