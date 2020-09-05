أخبار عاجلة

مساء dmc - مساء dmc أحمد المسلماني يحلل : فاز ترامب أو فاز بايدن .. أمريكا 2021 في خطر -
مساء dmc - إنفوجراف.. كل ما تود معرفته عن أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول قانون التصالح في المخالفات -
أشرف عبد الباقي وخروج عن النص مع حمدي الميرغني -
طريقة عمل ايج رول ساندوتش -
أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي" -
مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
جمهور التالتة - ك. أحمد حسن يدعم مؤمن زكريا ويوجه له رسالة خاصة مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - محمد بركات يتحدث عن زكرياته مع مؤمن زكريا: لاعب محترم داخل وخارج الملعب -
جمهور التالتة - نجوم نادي الزمالك ك. طارق يحيى وجمال حمزة يوجهون الدعم لمؤمن زكريا مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - رسائل هامة من المدير الفني لمنتخب مصر ك. حسام البدري لمؤمن زكريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد "وادي الكدا".. طبيعة بكر ومقصد لعشاق "الكشتات" في بلغازي جازان

Print
يتميَّز بتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار

شاهد

تصوير - يحيى الفارسي: يُعتبر وادي الكدا في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان أحد الأودية الكبيرة، ويصب في مجرى وادي ضمد بالمحافظة، وينحدر من أعالي جبال بلغازي وصولاً إلى ضمد وما جوارها.

ويتميز وادي الكدا بكثير من الأشجار المتنوعة، وتكثر به الأشجار المتسلقة، لكن أكثر أنواع الأشجار به هي أشجار الدوم التي تنتشر بكثرة في أودية منطقة جازان.

ويستهوي الوادي عشاق الكشتات نظرًا لتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار، وجريان المياه فيه أغلب الأوقات؛ ما يساعدهم على قضاء أوقات ممتعة.

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

العيدابي وادي الكدا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

شبكة عيون الإخبارية