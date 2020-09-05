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مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى

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مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى
تحت شعار "اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع"

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج

أطلقت رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين، ووزارة التعليم، برنامجًا للتعريف بالعام الرئاسي لمجموعة العشرين، ودور السعودية في قيادة دفة الحوار تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وأوضحت رئاسة السعودية ووزارة التعليم في بيان مشترك أن برنامج ثقافة مجموعة العشرين يعد الأول من نوعه الذي يستهدف المستويات التعليمية كافة تحت إطار موحَّد بنشاطات رقمية متكاملة؛ إذ تضع رئاسة السعودية التعليم ضمن أولوياتها الرئيسة كأحد أهم متطلبات القرن الحادي والعشرين التي تعكس عزم السعودية تسخير التقنية والابتكار لتوفير برامج تعليمية متكاملة، على الرغم من الظروف الحالية والتغييرات التي طرأت على النظام التعليمي.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، تشمل: نشر الثقافة تجاه رئاسة السعودية لمجموعة العشرين من أجل تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه السعودية خلال سنة الرئاسة في معالجة التحديات العالمية في مختلف المجالات، من خلال وضع السياسات الفاعلة، إلى جانب الاحتفاء بالفخر الوطني لرفع حس المسؤولية تجاه المجتمع، وربط الشباب السعودي مع الملايين من نظرائهم بمختلف أنحاء السعودية، إضافة إلى تشجيع المواطنة العالمية من أجل تعزيز القيم الإنسانية الأساسية بين فئة الشباب، وتشجيعهم على تبني مفهوم المواطنة العالمية.

وأكدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ووزارة التعليم حرصهما على ضمان شمولية البرنامج، والوصول إلى أكثر من ثمانية ملايين طالب وطالبة، و525 من شاغلي الوظائف التعليمية، ونحو 25 ألف مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ إجمالي الفئة المستهدفة أكثر من 55 مليون فرد على مستوى الدول.

وينقسم البرنامج إلى ست مبادرات رئيسة متنوعة ومتكاملة، تشمل تطبيق تحدي مجموعة العشرين، وتريفيا مجموعة العشرين، والوحدات التعليمية، أولمبياد مجموعة العشرين عبر تطبيق تحدي مجموعة العشرين، ومسابقة مجموعة العشرين للجميع عبر الهاشتاق (#G20ForAll)، وهاكاثون مجموعة العشرين.

وستكون الإعلانات والأخبار كافة المتعلقة ببرنامج ثقافة مجموعة العشرين متوافرة على حسابات البرنامج على تويتر وانستقرام @G20edu .وزارة التعليم برنامج ثقافة مجموعة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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