أخبار عاجلة

جمهور التالتة - ك. أحمد حسن يدعم مؤمن زكريا ويوجه له رسالة خاصة مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - محمد بركات يتحدث عن زكرياته مع مؤمن زكريا: لاعب محترم داخل وخارج الملعب -
جمهور التالتة - نجوم نادي الزمالك ك. طارق يحيى وجمال حمزة يوجهون الدعم لمؤمن زكريا مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - رسائل هامة من المدير الفني لمنتخب مصر ك. حسام البدري لمؤمن زكريا -
جمهور التالتة - إبراهيم فايق يعرض عدد من رسائل نجوم الأهلي والزمالك لمؤمن زكريا -
جمهور التالتة - الكابتن حلمي طولان يدعم مؤمن زكريا عبر جمهور التالتة: بكيت بعد مكالمة من مؤمن زكريا -
جمهور التالتة - الفنان أحمد صلاح حسني: انت في أختبار يا مؤمن وهتعدي منه -
حرائق سوريا تتصدر تويتر.. وتضامن نجوم الفن العربي -
مهلة شهرين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن مخالفات البناء -
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بأسيوط يتفقد مقرات الاقتراع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

Print
في ختام مباريات الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان

القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

اقترب فريق القادسية خطوة كبيرة من العودة إلى منافسات دوري المحترفين؛ ولك بعدما حقق فوزًا كبيرًا مساء اليوم على مضيفه حطين (5-3) في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان في افتتاح مباريات الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بات القادسية في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 66 نقطة، بينما تجمَّد رصيد حطين عند النقطة الـ31 في المركز الأخير.

وكانت 6 مباريات من الجولة ذاتها قد أقيمت مساء اليوم السبت؛ إذ حافظ البكيرية على حظوظه بالصعود بعدما تغلب على ضيفه الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ورفع فريق البكيرية رصيده النقطي إلى 59 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشعلة عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي باقي المباريات تعادل النهضة مع ضيفه جدة 2-2؛ ليرفع النهضة رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، كما رفع فريق جدة رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع. وحقق الكوكب فوزًا ثمينًا على مضيفه نجران 2-1؛ ارتقى من خلاله للمركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، وبقي رصيد نجران عند 44 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة التقدم والخليج، وارتفع رصيد الأول إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، ورفع الثاني رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين انتهت مواجهة أُحد، الذي تضاءلت فرصته في الصعود، أمام المجزل بالتعادل السلبي.

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا الأحد بأربع مباريات؛ إذ يستضيف الثقبة ثامن الترتيب نظيره العين صاحب المركز الثالث، ويحل الجبلين العاشر ضيفًا على النجوم صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ويلتقي الباطن المتأهل سلفًا نظيره الجيل صاحب المركز الخامس عشر، وأخيرًا يستضيف الطائي تاسع الترتيب نظيره الأنصار صاحب المركز السادس عشر.

القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

شبكة عيون الإخبارية