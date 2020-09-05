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حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 256.719

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حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 256.719 حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 256.719
تسجيل 63 وفاة جديدة

حصيلة إصابات

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4.644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 256.719 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم السبت أنها سجلت 63 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7.422.

وأضافت بأنها سجلت 3.891 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 195.259 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم بلغ 54.038، منهم 523 يرقدون في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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