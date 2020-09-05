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"صحة الطائف": إعطاء أول جرعتين لمرضى السرطان بمركز الأورام الجديد

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يضم 30 سريرًا و6 عيادات أسبوعية ويقدم خدمات متنوعة

بدأ قسم العلاج الكيميائي في مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إعطاء أولى الجرعات الكيميائية لمرضى السرطان.

وأوضحت "صحة الطائف" أن أول جرعة أُعطيت لمريض يعاني من سرطان القولون، وكانت جرعة تكميلية بعد عملية استئصال ناجحة أُجريت في المستشفى نفسه.

وبينت "الصحة" أن الجرعة الثانية أُعطيت لمريضة تعاني من سرطان الثدي؛ للتحكم بمدى انتشار الورم، ولتحسين الألم المصاحب للمرض.

ويحتوي مركز الأورام بالطائف على جناح خاص بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يضم أكثر من 30 سريرًا، وثمانية أسرة في رعاية اليوم الواحد مخصصة لتلقي العلاج الكيميائي، وأكثر من ست عيادات أسبوعية لعلاج ومتابعة مرضى الأورام والعلاج التلطيفي.

ويقدم المركز خدمات علاجية في مجال أمراض السرطان، وخصوصًا الأكثر انتشاراً كسرطان الثدي والقولون. كما تُعرض الحالات على لجنة استشارية أسبوعية (tumor board) تضم التخصصات الطبية ذات العلاقة لمناقشة الخطط العلاجية واعتمادها وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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