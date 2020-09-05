أمانة جازان: 70 جولة تفتيشية ورقابية بالطوال خلال أسبوع

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أسفرت عن رفع 1087 طن نفايات وإزالة 2844 طن أنقاض

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الطوال أكثر من 70 جولة تفتيشية ورقابية على محال المواد الغذائية والمطاعم ومحال الحلاقة الرجالية بالمركز والقرى التابعة لها في الأسبوع المنصرم، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات المعنية.

وذكر رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على محال المواد الغذائية والخضار والمطاعم ومحال الحلاقة الرجالية وقاعات الأفراح والاستراحات.

وقال: البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.

وأشار إلى رفع 1087 طناً من النفايات وإزالة 2844 طناً من الأنقاض والمخلفات وتعقيم وتطهير 106 مواقع وتعقيم وتطهير 180 حاوية.

ودعا الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو

تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.