رئيس البرازيل يدعوة لإصلاحات جذرية بالنظام العالمي ودمج الدول في سلاسل القيمة

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مباشر: أكد رئيس البرازيل جايير بولسونارو، أنه كان من الممكن أن تنخفض الخسائر في الأرواح التي فقدها العالم بسبب وباء كورونا بشكل كبير لو كان هناك تعاون أفضل بين الدول على صعيد الإنتاج العالمي.

ودعا بولسونارو - خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع - إلى إجراء إصلاحات جذرية في النظام العالمي وتعزيز التوجه نحو دمج عدد أكبر من الدول في سلاسل القيمة العالمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال: "سنعمل مع شركائنا على تحقيق المزيد من التكاتف والتعاون لتصحيح المسار و التخفيف من تلك الاختلالات في الإنتاج العالمي التي أبرزها الوباء و جعلها أكثر وضوحا".

وشارك الرئيس بولسونارو إلى جانب كل من فخامة الدكتور أرمين سركيسيان، رئيس أرمينيا والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وسامديتش أكا موها سينا هون سين، رئيس وزراء كمبوديا، من خلال كلمات افتتاحية سلطت الضوء على "استرجاع الازدهار العالمي ما بعد الوباء".

من جانبه حذر ولي عهد الأردن من توجه الدول نحو الانعزالية و سياسة النأي بالنفس في مواجهة الأزمة، داعيا إلى مزيد من التضامن والتكاتف و إلى مرحلة جديدة من التعاون العالمي للتصدي للتحديات الناتجة عن الوباء.

وقال: " فبدلا من التخلي عن نظامنا العالمي المبني على التعاون و التعددية يؤمن الأردن بأن الطريق إلى الأمام مبني على التكامل العالمي أي بإعادة ضبط العولمة للبناء على مواطن القوة والموارد التي يمتلكها كل منا لمنفعة الجميع ما يؤدي إلى تآزر وازدهار عالميين".

من جهته ، قال أرمين سركيسيان، رئيس أرمينيا، إن تركيزه، كقائد دولة كان منصبا على إعداد شعبه و تحضيره للمستقبل عبر بناء نظام تعليمي متقدم وعالمي المستوى يركز بوجه خاص على العلوم و التكنولوجيا.

وأضاف: " أرمينيا متأثرة بوباء كورونا مثلها مثل باقي الدول.. و نحن جميعا نواجه التحديات نفسها.. و الحل هو أن نضطلع بدور رائد ونكون في الصفوف الأمامية نحو المستقبل ما يعني الاستثمار في التعليم و العلوم و التكنولوجيا.. لذا و بصفتي رئيسا أنشأت مبادرة أطلقنا عليها اسم "الغد المتقدم" تتضمن إنشاء مشروعات مشتركة مع شركات عالمية معروفة لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى.. وأنا على ثقة تامة بأنه من الممكن جدا تحويل دولة صغيرة إلى دولة حديثة و متقدمة".

ونوه بالخطوة الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد إرسال مسبار الأمل إلى المريخ و قال : " قبل سنوات بعيدة لم يكن أحد يتصور ذلك إطلاقا إلا أننا نراه اليوم حقيقة واقعة بفضل العمل و الجد والأخذ بالتكنولوجيا .. لذا هناك عالم جديد و أفق مفتوح أمام جميع الدول و أريد أن أجعل أرمينيا واحدة منها".

وقال هون سين رئيس الوزراء الكمبودي إن الوباء أوجد فرصة لتسريع التحول الرقمي و تعزيز التعاون الإقليمي بين دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأضاف : " في حين أن الوباء أثر بشدة على الصحة العامة و التجارة الدولية و الاستثمار و سلاسل القيمة العالمية و الازدهار على مستوى العالم إلا أن الأزمة عززت قدرتنا على تسريع تبني أسس و مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة من حيث التحول الرقمي في جميع الصناعات والمؤسسات، وفي طرق التواصل، وانسياب وتدفق الأعمال".

ونوه إلى اعتماد دول رابطة آسيان على سلاسل القيمة العالمية وقال إن الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا ستساعدنا على الارتقاء بجهودنا المشتركة والعمل معا على إنشاء سلسلة قيمة إقليمية لتعزيز الاستثمار الإقليمي والأنشطة التجارية بين الدول الأعضاء في الرابطة".

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