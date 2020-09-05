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"الرائد" يوضح: نرفض الزج باسم النادي في الشائعات.. "تاوامبا" لا نحتاجه

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"الرائد" يوضح: نرفض الزج باسم النادي في الشائعات.. "تاوامبا" لا نحتاجه "الرائد" يوضح: نرفض الزج باسم النادي في الشائعات.. "تاوامبا" لا نحتاجه
بعد اقتراب الفريق من تحقيق حلمه الآسيوي

طالبت إدارة نادي الرائد، من خلال بيان صدر، اليوم السبت، أخذ المعلومة الصحيحة مباشرة من الإدارة ومن الحسابات الرسمية للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الخوض في الشائعات.

جاء ذلك بعد أن تردد، عن نية "الرائد" الدخول في مفاوضات مع مهاجم التعاون السابق (الغريم التقليدي للرائد) الكاميروني ليندر تاوامبا، مشيرة إلى سياستها في التعاقدات واضحة.

وأشارت إدارة "الرائد" إلى أنها تملك سياسة واضحة ومحددة في التعاقدات مع اللاعبين في كافة تعاملاته، رافضة الزج باسمها في أخبار لا تمت للواقع بصلة هدفها إثارة الرأي العام.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد بات في المركز الخامس في سلم ترتيب دوري المحترفين (46 نقطة) واقترب كثيراً من تحقيق (الحلم التاريخي) وهو خطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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