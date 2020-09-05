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705 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الإمارات

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705 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الإمارات 705 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الإمارات
الكويت تسجّل 720 حالة والإجمالي 88,963

705 إصابات جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنها من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، فيما بلغ مجموع الحالات المسجلة 73,471 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراءها 82,333 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وكشفت عن وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 388 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 63,652 حالة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88,963 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 79,903 حالات.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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