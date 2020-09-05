أخبار عاجلة

رحلة إنقاذ قطاع السكة الحديد فى 6 سنوات -
حمو بيكا يطالب بإقامة حفل زفافه بعد منعه.. أصالة وأنغام يتنافسون فى الأغنية الخليجية -
كيف غير تمويل الدولة للمشروعات الصغيرة حياة شباب الشرقية؟ محمد جمعة حصل على قرض بـ400 ألف جنيه -
تطوير جسر السويس ... شوارع مصر الجديدة تودع سنوات الزحام -
امراة تمزق قميص وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني -
لوكاشينكو يقول إنه يميل لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة -
فيديو.. علم المثليين يثير رعب حصان الشرطة -
إغلاق مطار صنعاء بسبب نفاد الوقود -
البابا فرانسيس يحث على "التباعد الاجتماعي" بين المؤمنين -
موسكو: سلوك برلين بقضية نافالني عدائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد واقعة "طلاب جبال جازان" ومنصة "مدرستي".. توجيه من "آل الشيخ" بتكريم المعلم "دغريري"

Print
بعد واقعة "طلاب جبال جازان" ومنصة "مدرستي".. توجيه من "آل الشيخ" بتكريم المعلم "دغريري" بعد واقعة "طلاب جبال جازان" ومنصة "مدرستي".. توجيه من "آل الشيخ" بتكريم المعلم "دغريري"
"سبق" نشرت تفاصيلها قبل أيام.. وفي الخلفية مبادرة و"سيارة دفع رباعي قديمة" و"طرق وعرة"

بعد واقعة

وجّه وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، مدير تعليم منطقة جازان بتكريم المعلم الذي ظهرت صوره على منصات التواصل أثناء زيارته عدد من الطلاب بمنازلهم في أعالي جبال منطقة جازان؛ لتدريبهم على الدخول على منصة مدرستي وتلقي الدروس والواجبات.

يُذكر أنه قبل أيام نشرت "سبق" قصة المعلم محمد حمد دغريري، أحد منسوبي ابتدائية جبل المعادي بمحافظة هروب، والتي تتبع لتعليم صبيا بجازان، والذي لم ينتظر حضور الطلاب لمدرستهم؛ لمساعدتهم في الدخول لـ"منصة مدرستي"، حيث قام بالتوجه لمنازلهم بنفسه على متن سيارة دفع رباعي قديمة؛ بسبب وعورة الطرق الجبلية، والتي لا تتسع سوى لمركبة واحدة في بعض المواقع؛ لتدريبهم والشرح لهم عن كيفية الدخول للمنصة في بادرة لقيت إشادة واسعة.

وقام المعلم "الدغريري" باستخدام مركبة دفع رباعي قديمة للوصول للمنازل تعود للمعلمين، والذين يركنون مركباتهم في أحد المواقع بالعيدابي، ثم يستقلونها جميعاً للوصول للمدرسة النائية، والتي تبعد عن مركز محافظة هروب قرابة الـ25 كيلو أي مسافة ساعة ونصف تقريباً.وزير التعليم حمد آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية