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"العمري" يثمن جهود مدارس تبوك بأسبوع التهيئة ويوجه باستمرار الزيارات الإشرافية

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"العمري" يثمن جهود مدارس تبوك بأسبوع التهيئة ويوجه باستمرار الزيارات الإشرافية "العمري" يثمن جهود مدارس تبوك بأسبوع التهيئة ويوجه باستمرار الزيارات الإشرافية
لتعزيز جهود القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات وحل المشكلات والمعوقات

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري باستمرار الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة؛ لتعزيز جهود القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات، والتأكد من اكتمال الجاهزية والمعالجة الفورية لأي مشكلات أو معوقات، ومتابعة إدخال الجدول في منصة مدرستي، وإنشاء الفصول الافتراضية، وتفعيل الفصول الافتراضية، واكتمال توزيع الكتب على الطلاب، وتقديم التقارير الإلكترونية يوميًا من المعلمين كافة لقائد المدرسة، ورفع التقارير لإدارة الإشراف ومكاتب التعليم يوميًا، وتفعيل دور المرشدين والمرشدات في متابعة غياب الطلاب والطالبات وتأديتهم التكليفات والواجبات والتواصل الفعال مع أولياء الأمور.

ومن جهة ثانية، اطلع مدير تعليم تبوك مع ختام أسبوع التهيئة المنصرم على جهود المدارس لتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب عبر برامج الدعم الإلكتروني، وتنفيذ البرامج الموجّهة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور على منصة مدرستي، خلال زياراته الميدانية لعدد من المدارس، ومتابعة نسب الإنجاز في منصة مدرستي لعمليات التسجيل والتدريب والتهيئة للمنصة، من خلال استعراض نتائج الزيارات الإشرافية التي نفذها أكثر من 500 مشرف ومشرفة للمدارس، وما رصدته الجولات الإشرافية من ملاحظات ومعوقات والأساليب المتخذة لمعالجتها، حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب والطالبات والقادة والقائدات في المدارس من تفعيل منصة مدرستي.

وتابع العمري عبر عدد من اللقاءات جهود مكاتب التعليم في كل من محافظات حقل، تيماء، ضباء، الوجه وأملج ، مثمنًا حرص مديري مكاتب التعليم في إدارة تعليم تبوك في تنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي.

وأكد أنّ جهود التهيئة للتعليم عن بعد بمدارس المنطقة هي امتداد لما توليه القيادة الحكيمة من عناية بالمجتمع التعليمي، وما تبذله وزارة التعليم من جهود مستمرة خلال اللقاءات الدورية بمديري التعليم، لمتابعة التقارير ومؤشرات الأداء، وبرامج التهيئة في منصة مدرستي على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارات وحرصها على تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور، بما يضمن نجاح رحلة التعليم عن بعد للأبناء الطلاب والطالبات بتكاتف وتعاون المجتمع التعليمي.المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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