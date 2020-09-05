أخبار عاجلة

مشاهد حارة وجدل خارج عن المألوف.. من يواجه مسلسل "شارع شيكاغو"؟ -
مليون و٥٠٠ الف حالة تعدي على الأراضي الزراعية".. اضرار التعديات على الأراضي الزراعية -
رئيس قطاع الارشاد الزراعي : تجريف الأراضي الزراعية له اثار سلبيه على كل المواطنين -
عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر -
توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر -
إخوان الدم.. انشقاقات وصراعات واتهامات بالفساد بين عناصر التنظيم الإرهابي في تركيا وبريطانيا -
رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠ -
الوجه الآخر | واضح إن سارة هتبدأ تقلق من أختها فرح وتغير على جوزها.. يا ترى هتكشف الحقيقة -
الوجه الآخر | اتخانق مع مراته وعايرها إنها مش بتخلف عشان رفضت تشاركه في مشروع جديد! -
الوجه الآخر | سارة دورت على فرح أختها واديتلها ورثها من نصيبها.. يا ترى هتوافق تقعد معاها في البيت؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السفارة في اليابان تحذّر السعوديين هناك من إعصار Haishen

Print
السفارة في اليابان تحذّر السعوديين هناك من إعصار Haishen السفارة في اليابان تحذّر السعوديين هناك من إعصار Haishen
أكدت ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية وتجنب المصاعد

السفارة في اليابان تحذّر السعوديين هناك من إعصار Haishen

ذكرت السفارة في اليابان، أنه ونظراً للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الأحد، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، فإنها تهيب بالمواطنين السعوديين في اليابان توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وقالت السفارة: في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل على 09055833862 أو 0335895242.

وأضافت: يجب متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، تحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر وجودك، التأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، الابتعاد عن المسطحات المائية، تجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، الابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، الابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز حقيبة الطوارئ للاستخدام المباشر.السفارة السعودية اليابان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

شبكة عيون الإخبارية