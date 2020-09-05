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أمير الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان "9".. الاثنين المقبل

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أمير الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان "9".. الاثنين المقبل أمير الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان "9".. الاثنين المقبل
يستضيف أكثر من ١٠٠ عارض ويشتمل على عشرات الأركان

أمير الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان

يطلق الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بعد غدٍ الاثنين، فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة بمنطقة الباحة، الذي تنظمه جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة، وذلك أمام مقر الجمعية بمفرق بيدة.


وأعرب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمي للمهرجان إبراهيم بن سعيد بخروش، عن شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته المهرجان ودعمه الزراعة في المنطقة؛ ومنها زراعة الرمان.

وقال: أكثر من ١٠٠ عارض للرمان يشاركون في المهرجان، إلى جانب عشرات الأركان الأخرى للشباب المنتجين للعصائر الطبيعية والمشتقات الأخرى ومشاركات فرع وزارة الزراعة والإدارة العامة للزراعة العضوية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الباحة والأمانة والجمعية وصندوق التنمية الزراعية.

وأضاف "بخروش": فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى مسار سياحي يبدأ من بلجرشي مروراً بالباحة ومزارع الرمان بوادي بيدة وقرية الأطاولة التراثية والمهرجان، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية ومعرض للزراعة قديماً والأسر المنتجة.أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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